Cestistica Academy San Severo- Ondatel Virtus Matera Group 66-75

Terza vittoria consecutiva per la Virtus Matera che si impone sul campo contro il San Severo per 75 a 66 dopo aver condotto egregiamente tutta la gara.

Avversario ostico l’Academy San Severo che veniva da tre vittorie consecutive e che dalla vittoria in trasferta a Bitonto, ma la Virtus non si è lasciata intimorire dalla fisicità dei padroni di casa dominando con una difesa attenta, a tratti asfissiante, che ha tenuto i dauni sempre in pressione fino a costringerli a tiri forzati allo scadere dei 24 secondi.

Striscia positiva per la Virtus che ora la squadra spera di portare avanti anche sul campo dell’Apricena per il recupero della 9 giornata del girone di andata.

6ª giornata del girone di ritorno:

Parziali: 14-27;31-42;46-61;66-75

Cestistica San Savero: Cagnetta 7,Mecci,Niro 15,Kaluderovic,Fatone 6, Minutello V.,De Lallo 7,Miale, Petrushevski D.,Petrushevski G. 22, Ulano 7, Minutello S. 2

Allenatore: Console

Virtus Matera: Nuzzi 5,D'Ercole 4,Fernandez 13,Castoro 7, Spada 6, Tartufolo, Paparcone,Pesic 14, Petralla, Bensons 13, Stano,De Mola 11

Allenatori: Conterosito-Dicaro

Arbitri: Dibenedetto-Buonasorte

Silvia Silvestri