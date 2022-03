Iniziativa solidale rivolta a tutti i cittadini potentini e lucani

Il Potenza Calcio, dopo aver devoluto l’intero incasso della partita “Potenza - Paganese” per l’acquisto di beni di prima necessità per le popolazioni ucraine colpite dalla guerra, lancia un’iniziativa solidale rivolta a tutti i cittadini potentini e lucani. Da domani, martedì 1 marzo 2022, e fino a sabato 5 marzo, sarà possibile contribuire all’iniziativa donando e portando presso lo stadio “A. Viviani” (nei giorni e agli orari specificati nel calendario), derrate alimentari, medicinali e indumenti (come da elenco). Servirebbero anche dei lettini da bambini che saranno consegnati ad un’Associazione italiana che accoglierà famiglie e bambini provenienti dai territori colpiti dalla guerra. I prodotti raccolti saranno trasportati e consegnati direttamente dal presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, dal vicepresidente, Michele Falasca, dal Responsabile Comunicazione, Francesco Cutro, e dal presidente e dal socio dell’Associazione “Potenza 1919”, Franco Pace e Vito Sciota, presso un centro rifugiati a Botosani (Romania), al confine con l’Ucraina.

La partenza da Potenza (stadio Viviani) sarà fissata presumibilmente lunedì 7 marzo 2022.



CALENDARIO RACCOLTA PRESSO STADIO “VIVIANI”

(La zona raccolta sarà ubicata nei pressi del botteghino all’INTERNO dello stadio, alle spalle dell’ingresso Curva)

MARTEDÌ 1 MARZO – dalle ore 11.00 alle ore 12.00

MERCOLEDI 2 MARZO – dalle ore 11.00 alle ore 12.00

GIOVEDI 3 MARZO – dalle ore 15.30 alle ore 16.30

VENERDI 4 MARZO – dalle ore 10.30 alle ore 11.30

SABATO 5 MARZO – dalle ore 10.00 alle ore 12.00

ELENCO BENI RACCOLTA

ABBIGLIAMENTO

Occorre abbigliamento per adulti e bambini (possibilmente invernale) in condizioni buone e ben custodito in buste di cellophane con indicazioni della taglia.

ALIMENTI

Pasta

Olio di Oliva

Olio di girasole

Riso

Caffè

The

Fette biscottate

Nutella

Merendine

Tonno

Barattoli di conserve

Formaggi sottovuoto

Carne in scatola



MEDICINALI



Oki Task

Aspirina

Tachipirina

Ibuprofene

bende

siringhe

siringhe per coagulazione del sangue

bende elastiche

antidolorifici

antinfiammatori

insulina (lunga durata)

metformina

vitamine

VARIE

Colori e album da disegno per i bambini

Pannolini

Prodotti per igiene personale

Teli antigelo

