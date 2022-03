Nel recupero della 19^ giornata i sinnici hanno superato anche la Mariglianese

Altri tre punti per proseguire la corsa nei piani alti della classifica. E' questo quello che sta facendo il Francavilla di mister Ragno che nella gara di recupero della 19^ giornata ha battuto al "Nunzio Fittipaldi" per 2-1 la Mariglianese. La gara inizia subito in discesa per i padroni di casa che dopo soli cinque minuti passano in vantaggio con Vaugh, che raccoglie la palla dopo un cross di Melillo rimpallato. Siamo sull'1-0. Gli ospiti provano una reazione ma senza conseguenze sperate. E' così per i ragazzi di Patron Cupparo arriva il raddoppio al 27' con Nole, ancora su azione dalla destra e con una ripartenza di Polichetti. Un goal che porta al doppio vantaggio i rossoblù. Nel finale di tempo al 39' ci prova Maione dalla distanza ma il suo bolide termina alto sulla traversa.

Nella ripresa i campani cercano di rimettere in sesto il match ed accorciano le distanze al 61' con Aracri che riceve palla dalla distanza e a pochi passi dal portiere deposita la sfera in rete. Siamo sul 2-1. Nel finale poi arrembaggio degli ospiti che ci provano in pieno recupero al 95' con Esposito che si lascia ipnotizzare da Prisco che blocca la sfera. Il direttore di gara dice che può bastare e mette fine al match mandando sotto la doccia le due squadre. Il Francavilla con questa vittoria sale a quota 51 punti in classifica e resta al terzo posto a sole due lunghezze dal Bitonto che è secondo e a cinque dalla capolista Cerignola.

FC FRANCAVILLA - MARIGLIANESE 2-1

FC FRANCAVILLA: Prisco, Di Ronza, Vaughn, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo (75’ Gentile), Cabella (62’ Petruccetti), Polichetti (79’ Antonacci), Nole (70’ De Marco), Croce (91’ Navarro). A Disp. Daniele, Nicolao, Tribuno, Langone. All. Ragno.

MARIGLIANESE: Maione, De Giorgi (58’ Esposito), Arrivoli, Pantano, Varchetta, Palumbo (46’ Marzano), Faiello, Langella (87’ De Angelis), Tagliamonte, Ragosta (58’ Aracri), Rimoli (46’ De Martino). A Disp.: Cafariello, Micillo, Strazzullo, Massaro. All. Sanchez

ARBITRO: Carlo Palumbo di Bari.

Assistenti: Antonio Alessandrino di Bari e Francesco Massari di Molfetta

ReETI: 4’ Vaughn, 27’ Nole, 61’ Aracri

NOTE: Ammoniti: Ganci, Nolè, Croce (FR), Pantano, Palumbo, Ragosta (MA). Rec. 1'pt, 7'st.

Claudio Sole