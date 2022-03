Ricordiamo che la gara è stata rinviata per neve lo scorso 26 febbraio

Si recupererà mercoledì 23 marzo, alle ore 15, allo stadio Viviani, la gara tra Potenza e Paganese, decima di ritorno, rinviata per neve lo scorso 26 febbraio. La Lega Pro per l’occasione ha confermato per la stessa giornata anche il recupero di Avellino-Catania e la sfida Campobasso-Turris interrotta dopo il primo tempo per impraticabilità di campo sul risultato di 1-2. I lucani del Presidente Caiata scenderanno in campo alle ore 15,00 mentre Avellino-Catania e Campobasso-Turris alle 14:30. Intanto la squadra di mister Arleo è concentrata sulla prossima sfida con il Latina che sarà diretta dal fischietto emiliano Paolo Bitonti, che ha diretto una sola volta il Potenza in questa stagione: 30 ottobre scorso Taranto-Potenza, gara terminata 2-1 in favore della squadra pugliese. All’andata, il 24 ottobre 2021, al Viviani fini 2-1 per i lucani con reti di Zampa e Sepe sulla panca sedeva Bruno Trocini.

Fu una di quelle poche vittorie casalinghe vinte dal tecnico calabrese. Primo tempo l’equilibrato con i padroni di casa, secondo tempo con il Potenza che riesce a passare in vantaggio con Zampa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Sepe nel finale. Ma sabato allo stadio Domenico Francioni di Latina sarà un'altra partita. Rossoblù più freschi fisicamente rispetto al Latina che invece sabato ha giocato e perso a Catanzaro. A Latina Arleo giocherà per un unico risultato: la vittoria. per alimentare le sue speranze salvezza. Arleo si affiderà al collaudato modulo 3-5-2 con la coppia Cuppone in grande forma e Salvemini in avanti. In panchina ci sarà posto per Piana dato che i tre difensori titolari dovrebbero essere Matino, Gigli e Koblar. Questo le voci di dentro al momento.750 i biglietti disponibili per i tifosi del Potenza.