A Latina i rossoblù ritrovano i tre punti in trasferta con un magico secondo tempo

Tra Latina e Potenza, al Francioni si giocava la 30 esima giornata con il chiodo fisso di vincere a tutti i cosi per entrambi. Il Latina per riscattare la partita con il Catanzaro, lucani per continuare a muovere la classifica per raggiungere al più presto l’obiettivo finale della salvezza. Nel Latina un ex di turno Lorenzo Di Livio, Arleo con il solito 3-5-2 con Coccia e Sepe sugliesterni, Bucolo e Sandri in mezzo. Il trequartista Ricci in appoggio a Cuppone e Salvemini. Difesa a Tre Gigli centrale, Matino a destra e Cagnelutti sulla sinistra. Ancora fuori per problemi fisici l’attaccante Romero fermo alla box da qualche settimana il centrocampista Zenuni in a causa di noie muscolari, Volpe e Guaita. I rosso-blu infatti non vincevano una gara in trasferta da quasi un anno, infatti gli ultimi tre punti arrivati fuori dal "Viviani" risalgono al 31 marzo del 2021 quando i rosso-blu espugnarono per due a uno il campo della Cavese. Pronti, via. Potenza in avanti senza esitazione alla ricerca del vantaggio. Buono il possesso palla dei lucani con Sepe sulla linea mediana del campo che viene poi bloccato fallosamente da un difensore del Latina. Reazione del Latina con la punta Sanè tutto solo contro Greco ma l’arbitro fischia per un precedente fallo. Buona ripartenza del Latina con Salvemini che perde la sfera e Amadio che attiva Sane sulla destra: quest’ultimo però perde il tempo di passaggio. Poi una tegola sulla squadra di Arleo: strappo di Ricci che supera due avversari e arriva al limite dell’area, dove però trova Esposito che lo ferma regolarmente e fa ripartire i suoi. Ricci fuori al suo posto Costa Ferreira. Latina in avanti, corner per i locali: corner per i locali. De Santis tutto solo stacca ma colpisce centralmente con la sfera che arriva lieve tra i guantoni di Greco. Risponde il Potenza qualche minuto dopo con una grande occasione: calcio di punizione dalla sinistra di Bucolo, palla che finisce in area sfiorata da Sepe e palla che finisce sui piedi di Gigli che manca per poco il vantaggio, Cardinali non si scompone e gli nega la gioia del gol con un grande intervento. Il Potenza insiste con una proiezione offensiva ma recupera palla il Latina che cerca un ribaltamento di fronte improvviso senza riuscirci. Sul finire del tempo si fa vedere il Latina in area lucana: palla messa al centro, Carissoni svetta e colpisce bene indirizzando sul secondo palo, sulla traiettoria interviene fruttuosamente Cargnelutti.

Si va negli spogliatoi con il punteggio di parità a reti bianche. Altra musica nella seconda frazione di gioco che fa registrare un cambio del punteggio: azione manovrata, ennesimo tentativo di inserimento centrale del terminale offensivo questa volta ben riuscito che premia Cuppone che controlla e calcia siglando il gol del vantaggio potentino. Potenza che effettua subito delle sostituzioni: Zampano che prende il posto di un Sepe in ombra. Sale il nervosismo tra i nerazzurri e che generano diverse irregolarità commesse da parte dei giocatori di Di Donato che non riescono a prendere le misure e controbattere al vantaggio del Potenza. Doppia sostituzione tra le fila del Latina. Cambio sulle corsie esterne con Sarzi Puttini che lascia spazio ad Atiagli mentre Rosseti prende il posto di Sane. Offensiva insistita del Latina che tenta di sfondare il muro difensivo del Potenza, diversi i tentativi ma non riesce comunque a trovare la realizzazione. Potenza che controlla e riparte e alla fine chiude la pratica Latina e si porta a casa tre punti pesantissimi con il goal di Sandri al 91’ e al 94’ con Cargnelutti che chiude il match. Partita ben controllata e gestita nel primo tempo dagli uomini di Arleo che si rifanno nella seconda frazione con un importante passo in classifica che tiene lontano di molto la Vibonese.

LATINA - POTENZA 0-3

LATINA: Cardinali, Sarzi Puttini (23' st Atiagli), Giorgini, Amadio (35' st Palermo), Di Livio, Carletti, De Santis, Sane (24' st Rossetti), Tessiore (35' st Barberini), Carissoni, Esposito (30' pt Ercolano). Adisp: Ciammaruconi, Tonti, Teraschi, Mascia, Valerio, D'Aloia, Rossi. All: Daniele Di Donato.

POTENZA: Greco, Bucolo (44' st Zagaria), Cargnelutti, Coccia, Sandri, Ricci (22' pt Costa Ferreira), Gigli, Salvemini (44' st Burzio), Matino, Cuppone, Sepe (15' st Zampano). A disp: Marcone, Uva, Vecchi, Koblar, Piana, Nigro, Sueva. All: Pasquale Arleo.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna( Luca Valletta di Napoli - Marco Carrelli Di Campobasso).

MARCATORI: 60’ Cuppone, 91' Sandri, 94’ Cargnelutti (P).

NOTE: Angoli 6-0. Ammoniti: Salvemini, Cargnelutti, Sandri, Bucolo (P), Carletti, Di Livio, Giorgini, Tessiore (L) Rec.: 3' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza