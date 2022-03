Ci pensa Melillo nel finale del primo tempo a regalare la vittoria ai sinnici

Il Francavilla liquida anche la pratica Altamura grazie ad una rete di Melillo nel finale di primo tempo. Tre punti che valgono il secondo posto in classifica per la società del patron Cupparo. La gara vede subito in avanti i sinnici dopo soli due minuti di gara con Melillo, ma il suo tiro viene ribattuto. Risponde l'Altamura con Massari con un bolide dal limite con la palla fuori di un niente. Poco dopo in una ripartenza gli ospiti ci provano con Tedesco che a tu per tu con Prisco manda incredibilmente la palla alta sulla traversa. La gara si abbassa di ritmo fino a quando nel finale Melillo al 44' riceve palla, resiste all'attacco di due avversari e in diagonale manda in rete per il vantaggio sinnico.

Le due squadre vanno al riposo. Simo sull'1-0. Nella ripresa ci prova l'Altamura a rimettere in sesto la gara ma il tiro di Massari al 7' costringe il portiere del Francavilla Prisco agli straordinari. Al 22' il Francavilla resta in dieci con l'espulsione di Nicolao per un fallo a centrocampo. Lucchese per gli ospiti ci prova al 38' ma il suo tiro dalla distanza impegna Prisco alla respinta con i pugni. Al 43' parità numerica ristabilita in campo, espulsione per Errico, per doppio giallo. Nel finale di gara ci prova in contropiede Croce ma viene anticipato in extremis. Triplice fischio finale del direttore di gara. Il Francavilla di mister Ragno guadagna tre punti d'oro salendo in seconda posizione in classifica.

Claudio Sole

CLASSIFICA

Audace Cerignola 59

Francavilla 54

Bitonto 53

Fasano 45

Nocerina 44*

Gravina 42*

Sorrento 40

Casertana 39

Molfetta 36

Lavello 34*

Casarano 32*

Nola 30*

Mariglianese 30

Team Altamura 30*

Rotonda 29 (-8)

Bisceglie 28

Brindisi 27*

San Giorgio 26

Nardò 22****

Virtus Matino 16*

*una gara in meno

****quattro gare in meno

Foto di Giuseppe Corrado.