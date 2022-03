Successo per i materani nel recupero della 7^ giornata del girone di andata

Vittoria per la under 19 della Virtus Matera che ha espugnato la squadra Nuova Matteotti Corato, dopo un match duro seppur equilibrato. La squadra materana sempre in vantaggio nei primi due quarti, è stata superata dai pugliesi nella terza frazione con un parziale di 9 a 0. La Virtus però ad inizio del quarto tempo, mettendo la quarta, ha superato la squadra avversaria senza mezze misure, portando a casa una vittoria importantissima in chiave play off.

Under 19 eccellenza. Recupero 7 giornata girone di andata

Nuova Matteotti Corato - Virtus Matera Group 56-64

Virtus Matera: Nuzzi 17, Fernandez 3, Loglisci, Spada 4, Cifarelli 2, Taratufolo, Paparcone, Petralla 6, De mola 12, petronella 20. All. Conterosito, Di Caro.

Nuova Matteotti Corato: Di Imperio 4, Martinelli 3, Bassilekin 8, De Palma, Tandoni 14, Sedena Tsala 5, Marcone 3, Rutigliani 7, Riontino 4, Sciscioli, Maldera, Marinelli 8. All. Fracchiolla.

Parziali: 6-16, 20-13, 17-16, 13-19.

Arbitri: Monopoli e Di Vittorio.

Silvia Silvestri