Al Curcio per il Potenza tre punti importanti verso la salvezza diretta

Nella conferenza stampa di martedì, mister Arleo è stato molto preciso: “mi aspetto una bella partita, tatticamente con due squadre che vorranno superarsi”.Il Potenza non ha mai perso contro il Picerno in Serie C: due match finora disputati, peraltro all'Alfredo Viviani, senza mai registrare una sconfitta per il capoluogo di regione. Il primo nella stagione 2019-2020 che si chiuse con la vittoria della squadra di casa, di misura 1-0, con la rete di Carlos Franca in pieno recupero al 94'. In questa stagione 2-0 in favore del Potenza con le reti di Piana e Zagaria con la seconda vittoria della gestione Trocini.Curiosa la scelta di assegnare Picerno-Potenza proprio a Francesco Carrione, dato che lo stesso arbitro campano ha diretto l'incontro del 26 novembre 2017 in Serie D proprio al Curcio di Picerno. In quell'occasione il match finì 5-3 in favore dei padroni di casa che rimontarono addirittura due reti alla formazione allenata da Nicola Ragno. 3-4-3 per il Potenza di Arleo con le novità di Sepe e Nigro e con Cuppone, Salvemini e Burzio in vanti per cercare di portare a casa i tre punti. Leonessa con il 4-4-2 Gerardi e Reginaldo a creare problemi alla retroguardia del Potenza. In tribuna anche il presidente della Giunta regionale Vito Bardi. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex-vice sindaco Giusy Marsico, prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. Pronti, via.

Prima palla è per il Potenza che prova ad affacciarsi nell’area del Picerno. Al 5’ è Cuppone palla al piede ma viene anticipato da Albertazzi che esce dai pali. Un minuto dopo ancora Potenza pericoloso l’intervento in tackle di Nigro ai danni di Finizio, il numero 19 di Arleo se la cava con un richiamo verbale. Picerno che cerca di reagire con un giro rapido di palla ma senza trovare le giuste verticalizzazioni: il portiere del Potenza Greco ancora inoperoso. Il Potenza più pericoloso. Al 19’ traversone di Bucolo per Cuppone che stacca di testa in posizione regolare, palla che esce di poco a lato. Nel frattempo i melandrini devono fare i conti con gli acciacchi fisici di Finizio che accusa un problema muscolare alla coscia e si ferma, il terzino di Colucci è costretto ad alzare bandiera bianca lasciando il posto a Setola. Padroni di casa che si fanno vedere in area del Potenza solo al 40’: cross di De Cristofaro per Esposito che viene chiuso in corner da Coccia, successivamente il numero 11 tenta la rovesciata ma l’esecuzione è da dimenticare. Prima della pausa ci prova D’Angeloda fuori area, in questo caso nulla di fatto. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatori con il risultato a reti bianche. Seconda frazione Arleo butta nella mischia il ritrovato Romero al posto di Salvemini. E’ proprio Romero al 61’ sfiora il vantaggio con un colpo di testa sul cross di Cargnelutti. Melandrini che si fanno vedere al 55’ con il 38enne Reginaldo, il suo sinistro si rivela però debole e impreciso per impensierire Greco. Potenza che insiste e al 84’ va in vantaggio: Cuppone, autore di una gran partita, sfugge a Setola che lo ferma con un fallo, sulla punizione dal limite successiva Zenuni prolunga alla perfezione per Cargnelutti che salta più in alto di tutti e colpisce di testa il pallone che finisce in rete alle spalle di Albertazzi .Reagisce il Picerno ma alla fine concretizza poco e nulla. Potenza che gestisce fino alla fine e dopo 4 minuti di recupero va negli spogliatoi portando a casa tre punti fondamentali che fanno morale e fanno ben sperare per la salvezza. Domenica arriva al Viviani il Palermo, ma questa è un'altra storia.

AZ PICERNO-POTENZA CALCIO 0-1

AZ PICERNO: Albertazzi, Finizio (29' Setola), D'Angelo (56' De Ciancio), De Cristofaro (56' Senesi), Esposito (71' Vivacqua), Dettori, Gerardi, Rodriguez, Reginaldo (71' Ferrani), Guerra, De Franco.Adisp: Viscovo, Pitarresi, Allegretto, Carrà, Viviani, Di Dio, Parigi.

All: Leonardo Colucci.

POTENZA CALCIO: Greco, Bucolo, Cargnelutti, Coccia, Sandri (61' Zenuni), Burzio (61' Guaita), Salvemini, Nigro, Matino, Cuppone (93' Zampano), Sepe.

A disp: Marcone, Vecchi, Koblar, Romero, Ricci, Costa Ferreira, Sueva, Volturno, Buchicchio.

All: Pasquale Arleo

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia ( Thomas Miniutti della sezione di Maniago e Marco Ceolin della sezione di Treviso)

Marcatori: 84' Cargnelutti (P)

Note : Ammoniti: 19' D'Angelo (A), 50' De Cristofaro (A), 57' Esposito (A), 78' De Franco (A)

Recupero: 2' pt; 4' st.:. Angoli 2-0.

Oreste Roberto Lanza