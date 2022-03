Lo Sport di tutti e per tutti, grande festa di sport presso il Palasport Lanera

Una mattina insieme per presentare il Presidio sportivo ed educativo della città ideato dalla società capofila Virtus Matera Group 2016 e finanziato da Sport e Salute in compartecipazione con il Comune. Presenti all’evento Vito Cozzoli Presidente nazionale e Amministratore delegato di Sport e salute Spa, vicesindaco di Matera Rosa Nicoletti in rappresentanza del Comune di Matera è presente al posto del sindaco di Matera Domenico Bennardi, assente causa Covid, Matteo Trombetta Segretario Regionale di Sport e Salute e Antonio Conterosito responsabile del progetto della Virtus Matera Group, oltre a numerose special Guest del mondo dello sport tra cui l’atleta olimpico Luigi Mastrangelo, campione di pallavolo e Legend di Sport e Salute.

“Intento di Sport e Salute è quello di far crescere lo sport e portarlo dappertutto" dice al nostro microfono il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli- Stiamo spingendo progetti importanti, come quello che coinvolgerà la scuola: soltanto in Basilicata 26mila bambini faranno sport nella primaria. Vogliamo far sì che lo sport sia veramente un diritto di tutti”. La vicesindaca di Matera Rosa Nicoletti ha promesso una progettualità che prevede anche una rigenerazione urbana dichiarando durante i saluti istituzionali che: “Sarà riqualificato anche il campo all’aperto accanto alla palestra. Sarà un altro presidio educativo per i giovani di Matera”. Grande successo per l’evento di questa mattina e grande partecipazione Anche grazie ai tantissimi bambini e ragazzi che hanno partecipato. Importanti progetti bollono in pentola, tra cui quello di Sport nei parchi, che mira a far fiorire e diffondere lo sport e i suoi valori sociali, educativi e formativi e che sia veramente un diritto fruito da tutti e in ogni luogo.

“È importante incentivare una maggiore presenta delle donne nel mondo dello sport - sottolinea Antonio Conterosito responsabile del progetto della Virtus Matera Group - C’è stata una fase in cui la presenza maschile era particolarmente superiore rispetto a quella femminile, grazie a Sport e Salute oggi i dati sono diversi e si è riusciti ad avere grandi risultati attraverso progetti mirati anche ad un coinvolgimento femminile maggiore. Ringrazio tutti i ragazzi e i media partner, questi risultati così importanti, i progetti che oggi possiamo promuovere, li dobbiamo al lavoro sinergico di tutti”.

Silvia Silvestri