Potenza protagonista ma la sfortuna nega la vittoria ai lucani che vengono acciuffati al 90esimo

Baldini allenatore Palermo: "Affronteremo un Potenza in forma ma noi possiamo vincere”. Palermo con il 4-2-3-1,in serie positiva da tre giornate: i rosaneri guidati da Silvio Baldini si sono fermati dopo due vittorie consecutive impattando 1-1 in casa contro la Fidelis Andria. Un risultato che permette comunque ai siciliani di mantenere cinque punti di margine sul Foggia e di restare a -3 dal pacchetto composto da Avellino, Virtus Francavilla e Monopoli. Appena cento tifosi palermitani al seguito della squadra. Potenza, dopo la vittoria del derby con il Picerno, vuole continuare il suo percorso di salvezza come nelle ultime quattro strisce positive ottenute. Arleo manda in campo dal primo minuto il ritrovato Gaita sull’esterno di destra e Romero in attacco con il 4-3-3 dove Cuppone fa compagnia all’altra mezza punta Zenuni. In mediana Sandri e Bucolo, In panchina Gigli e Ricci. Arleo vuole quanto meno tentare di prendersi l’intera posta. Pronti, via. La prima palla è del Potenza al 3’: Coccia mette in mezzo e Romero calcia verso la porta di Massolo. Il pallone termina di poco alto sopra la traversa. La reazione del Palermo e minimale con poche azioni costruttive con i lucani più pericolosi. Al 20’ Zenuni da calcio piazzato fa la barba al palo della porta difesa da Massolo.

Potenza in vantaggio al 27’: cross di Coccia e goal di Romero. Il difensore Doda perde la marcatura di Romero che spinge in rete abbastanza agevolmente. Palermo che reagisce ma con poco costrutto. Al 38’ cross di Brunori e uscita in presa alta di Greco. Nulla da fare per i rosanero. Nel minuto di recupero il Palermo le tenta tutte per agguantare la parità: calcio d'angolo battuto da Dall'Oglio: prima Marconi colpisce la traversa e poi Lancini testa a botta sicura trova la respinta di Romero che era situato sulla linea di porta e ha salvato i suoi compagni dal pari rosanero. Si va negli spogliatoi con il vantaggio del Potenza. Seconda frazione con il Palermo che effettua un triplo cambio fuori Dall'Oglio, Felici e Doda dentro Odjer, Soleri e Buttaro. Potenza che raddoppia al 61’: Cuppone riceve sul binario di sinistra il passaggio di Romero e dopo essersi accentrato ha liberato un destro a giro che non ha lasciato scampo a Massolo. Rete da cineteca. Il Potenza galvanizzato mette diverse volte in difficoltà la retroguardia siciliana. Al 67’ Cargnelutti da calcio piazzato sporca i guantoni di Massolo che blocca centrale e fa ripartire il Palermo. Occasione del Potenza al 77’: super parata di Massolo su Zampano che a tu per tu ha colpito in pieno l'ex portiere della Fermana. Poi il Palermo accorcia al 79’: Edoardo Soleri, pallone in uscita da parte del Potenza e Soleri non perdona. Potenza che nei minuti di recupero resiste alle giocate degli ospiti. Ma all’89’ arriva la beffa: Soleri ha aggirato Gigli che l'ha steso dentro l'area. Rigore che viene trasformato da Matteo Bunori. Finisce in parità che va molto stretto al Potenza che per un tempo e mezzo è stato protagonista dell’incontro.

POTENZA-PALERMO 2-2

POTENZA: Greco, Bucolo, Cargnelutti, Coccia (23' st Zampano), Sandri (37' st Burzio), Romero (37' st Gigli), Nigro, Zenuni, (47' st Salvemini), Matino, Cuppone, Guaita (23' Sepe). A disp: Marcone, Uva, Vecchi, Koblar, Ricci, Costa Ferreira, Gigli, Zagaria. All: Pasquale Arleo.

PALERMO: Massolo, Doda (1' st Buttaro), Marconi, Lancini, Giron (41' st Crivello), De Rosa, Dell'Oglio (2' st Odjer), Valente (21' st Floriano), Luperini, Brunori, Felici (1' st Soleri). A disp: Pelagotti, Accardi, Silipo, Somma, Damiani, Fella, Perrotta. All: Silvio Baldini.

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate( Giorgio Lazzaroni di Udine - Riccardo Pintaudi di Pesaro)

RETI 27' pt Romero, 61’Cuppone (PZ) –79’Soleri, 89’ Brunori su rigore (PA).

NOTE: Ammoniti: Sandri, Nigro, Zenuni (PZ), Valente (PA) Angoli 5-4. Recupero: 1' pt, 3' st.

Oreste Roberto Lanza