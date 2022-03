Colpo dell’Az Picerno in Puglia, batte di misura la Virtus Francavilla

Nella conferenza stampa prima pre gara Leonardo Colucci, tecnico dell'AZ Picerno è stato chiaro: “Virtus Francavilla? Voglio la prestazione, non pretendo vittoria”. Pronti, via. Prima palla è della Leonessa: Dettori prova il tiro che viene respinto. Ma i pugliesi sono vigili e attenti alle folate dei lucani. Mastropietro serve Perez che entra in area e crossa, nessun compagno di squadra è pronto a colpire. Virtus Francavilla prova a sboccarla alzando i giri del motore: ancora con Perez che in aria calcia a botta sicura ma trova la respinta di Albertazzi.

Poi i padroni di casa con Patierno riceve da Ingrosso e la mette fuori da pochi passi. Picerno controlla sulla linea di mediana le azioni del Francavilla cercando di ripartire sulle corsie laterali nei momenti in cui i padroni di casa cercano di riaffiatare. Primo tempo finisce in parità, meglio i padroni di casa che annotano due occasioni sprecate. Seconda frazione il Francavilla alza i ritmi per cercare il vantaggio, ma il Picerno fa buona guarda soprattutto nella sua area di difesa. Occasione per i padroni di casa: palla per Patierno che la mette alta. Poi ci prova Maiorino su punizione ma non trova la porta. Senesi prova la conclusione, respinge la difesa avversaria. Picerno che nel finale trova a sorpresa la soluzione finale.

L’orologio con le sue sfere segna il l’88’ quando Pitarresi su un traversone la palla finisce a Parigi che si vede ribattere la sua conclusione, ma sulla respinta ritrova la sfera e non fallisce il colpo che, nel finale, porta in vantaggio i lucani. L’ultima azione è ancora dei padroni di casa con Patierno che ha la chance del pareggio ma la spreca mettendo fuori la palla. Il Picerno vince con sorpresa agli occhi dei padroni di casa che aveva cercato per tutto l’incontro di fare propri i tre punti. Un colpo gobbo della Leonessa che porta morale dopo la sconfitta casalinga con il Potenza.



VIRTUS FRANCAVILLA - AZ PICERNO 0-1

VIRTUS FRANCAVILLA (4-4-2): Nobile, Ingrosso, Idda, Patierno, Perez (17′ st Maiorino), Mastropietro, Gianfreda, Delvino, Pierno, Prezioso (17′ st Franco), Toscano (36′ st Carella). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Ventola, Padovano, De Maria, Demirdjian Tulissi. All. Roberto Taurino

AZ PICERNO (3-5-2): Albertazzi, Allegretto, Ferrani, Garcia, Setola, Dettori, Pitarresi, Viviani (19′ st De Ciancio), De Cristofaro, Reginaldo (25′ st Parigi), Vivacqua (25′ st Senesi). A disp. Viscovo, Summa, Alcides Dias, Gerardi, Guerra, Carrà, Di Dio. All. Leonardo Colucci

ARBITRO: Mario Perri (sez. di Roma 1) – ASS. Lorenzo D’Ilario (sez. di Tivoli), Ivano Agostino (sez. di Cinisello Balsamo) – Quarto Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo (sez. di Torre Annunziata)

RETI: 88’ Parigi (P)

NOTE: Ammoniti: Prezioso (F), Allegretto (P), Patierno (F), Ingrosso (F), Ferrani (F) . Recupero: 0′ pt, 4′ st . Angoli: 2-3

Oreste Roberto Lanza