Una sconfitta maturata malamente da parte del team potentino

La PM Volley Potenza non riesce a superare l'esame di inglese in casa della Just British Academy Adria che si impone per 3-0 sulle potentine. Buona prova per la giovanissima formazione guidata in panchina da coach Elena Ligrani che non può nulla contro una delle formazioni che si è contraddistinta per difesa e contrattacco risultando la migliore di quelle finora affrontate, ancora una volta nonostante il passivo arrivano buone indicazioni dal roster quasi interamente formato da ragazze del settore giovanile della PM Volley ed alla prima esperienza in prima squadra ed in un campionato di Serie C. Nel primo set ottimo avvio di Di Camillo e compagne che si portano con carattere avanti 3-1 ma le baresi recuperano subito e vanno a mettere punti in cascina allungando sul 9-5; la PM prova a tenere testa all'Adria ma la differenza di classifica si fa sentire e nonostante una buona fase deve arrendersi sul 25-13.

Nel secondo parziale vantaggio di 3-1 per le ospiti con la PM che recupera subito il divario giocando la fase iniziale punto a punto fino al 5 pari salvo poi veder scappare via la Just British che mette alle corde le giovanissime potentine andando a chiudere poi sul definitivo 25-10. Nel terzo set Adria scende in campo per chiudere la gara e va avanti portandosi prima sul 5-2 e poi sull'11-4 costringendo coach Ligrani al timeout; al rientro in campo le baresi fanno la gara con l'ottima ricezione e contrattacco chiudendo i conti sul definitivo 25-6. Settimana prossima ulteriore recupero per la formazione di coach Elena Ligrani che sarà di scena a Corato in casa della Polis Volley per il recupero della quindicesima giornata in programma, al netto di ulteriori rinvii, mercoledì 30 marzo con prima battuta fissata alle ore 20:30.

Campionato Serie C femminile - girone A - Recupero 9° giornata - 26-03-2022

JUST BRITISH ADRIA ACADEMY - PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-13, 25-10, 25-6).