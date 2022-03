Potentini sfortunati nel primo tempo in vantaggio nella ripresa poi il calo fisico

Potenza, con il Monopoli, non nelle migliori condizioni sia da un punto di vista fisico che mentale. Per questo nella conferenza stampa del sabato mister Arleo ha detto: “servirà una grande partita. Una partita perfetta per poter uscire fuori dal "Veneziani" con un risultato positivo”. Assenti Marcone e l'ex di turno Cuppone out per squalifica, Sueva è con la nazionale della Repubblica Dominicana mentre per quanto riguarda Dkidak e Baclet si sono perse le loro tracce nel vero senso della parola. Attacco con Burzioe Salvemini, Bucolo e Sandri in mediana, sulle corsie esterne Zampano e Sepe. Zenuni mezzapunta. In panchina Romero Guaita, Ricci e Costa Ferreira poi ampio spazio a ben quattro primavere. Pugliesi con il solito 3-5-2, in campo l’ex di turno Viteritti, Starita e Borrelli in attacco. Padroni di casa con i play off alla portata con la possibilità di incrementare le dieci vittorie casalinghe, sole due sconfitte e i quattro pareggi, ventuno gol segnati e solamente sei subiti. Lucani con diverse strisce positive e con risultati favorevoli anche fuori casa. Pronti, via. Potenza guardingo a centrocampo e Monopoli che cerca di fare la partita per cercare di non perdere il contatto con l’Avellino e il Catanzaro. Unica nota da annotare nella prima mezz’ora un errore in fase di impostazione con Areno che perde palla ed è costretto a commettere fallo per interrompere quella che poteva essere una ripartenza molto pericolosa da parte dei lucani. Pochissime azioni dove a prevalere sono state le difese più che gli attacchi delle rispettive squadre. Potenza e Monopoli che per tutta la prima parte hanno faticato nell’impostazione e nella finalizzazione. Unico sussulto degno di nota arriva al 38’ quando Burzio cerca la deviazione sotto porta, Loria non si fa sorprendere e blocca. Qualche minuto prima aveva provato il monopolitano Starita anche in questo caso nessun problema per Greco che blocca la sfera senza nemmeno concedere il corner ai gabbiani di Colombo.

Non in giornata, al momento Zenuni e Koblar. Seconda frazione con il Potenza più pimpante e convinto nei propri mezzi con Piana in difesa al posto dell’inesistente Koblar e Romero in attacco, al posto di Salvemini, per cercare di fare breccia nella retroguardia del Gabbiano. Al 59’ a sorpresa lucani in vantaggio con Riccardo Cargnelutti: l’arbitro Cascone assegna un calcio di punizione dal limite in favore del Potenza, conquistato da Matino. Burzio non va direttamente in porta, ma spedisce la palla al centro dell’area di rigore dove trova specialista delle palle inattive come Cargnelutti che di testa anticipa tutti e porta avanti i rossoblù. Il Monopoli non si scompone, il tecnico Colombo reagisce prontamente gettando nella mischia Langella e soprattutto Grandolfo, sarà proprio quest’ultimo, al 68’ a pareggiare i conti con una zuccata vincente sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Ma il Monopoli e vigile e attento e al 82’ l’attaccante pugliese Borrelli, intercetta un traversone di Mercadante e porta in vantaggio i padroni di casa. Potenza che non riesce a trovare il bandolo della matassa e Monopoli che realizza la terza rete al 95’ ancora con Grandolfo con un contropiede da manuale, doppietta personale per il numero 9. Monopoli che ribalta un risultato che non meritava il Potenza per quello visto almeno nella seconda frazione di gioco. Ma la condizione fisica e soprattutto l’assenza di Cuppone si è fatta sentire.

MONOPOLI-POTENZA 3-1

Monopoli: Loria, Mercadante, Bizzotto, Pambianchi (61' Grandolfo), Starita, Bussaglia (88' Fornasier), Arena, Vassallo (70' Morrone), Hamlili (61' Langella), Borrelli, Viteritti. A disp: Guido, Rossi, D'Agostino, Romano, Nina, Novella, Quaini. All: Alberto Colombo.

Potenza: Greco, Koblar (46' Piana), Bucolo (86' Guaita), Cargnelutti, Sandri, Burzio, Salvemini (46' Romero), Zenuni (64' Ricci), Matino, Zampano, Sepe (86' Vecchi).

A disp: Uva, Costa Ferreira, Volturno, Zagaria, Buchicchio, Carbone, Genzano. All: Pasquale Arleo.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Alessandro Mainetti di Lovere e Rosario Caso di Nocera Inferiore)

Marcatori: 59' Cargnelutti (P), 68' Grandolfo (M), 82' Borrelli (M), 95' Grandolfo (M)

Note: Ammoniti: 29' Koblar (P), 39' Borrelli (M), 40' Zenuni (P):

Recupero: 1' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza