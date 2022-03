Una sconfitta che ha visto la leonessa giocare un buon secondo tempo

Al Curcio va in scena la 34 esima giornata Az Picerno – Avellino. Avellino in cerca di riscatto come anche per i lucani di Colucci che cercano il consolidamento in classifica tra i play off. Pronti, via. Parte forte la Leonessa con ritmi elevati e al 5’ spaventa i lupi irpini: destro di Di Dio che mette paura l’Avellino a pochi passi dalla porta. Ma l’Avellino per niente intimorito prende in mano il gioco e all’11’ primo squillo sull’asse Plescia-Murano: corner per l’Avellino. Un minuto dopo i lupi sono in vantaggio. Al 12’ sinistro al volo del giocatore tedesco, di Kraglche fulmina Viscovo dal limite dell’area. Al 24’ c’è un goal annullato al centravanti dell’Avellino Murano che aveva realizzato di testa in tuffo. Avellino in gran spolvero e Picerno che cerca di resistere sulla propria linea di difesa. Al 32’ grande occasione degli ospiti: cross di Mignanelli per Plescia, fa la torre per Aloi, bravo a provarci al volo. Il capitano dei Lupi centra lo specchio ma non riesce ad angolare il tiro, che finisce tra le braccia di Viscovo.

Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio dell’Avellino. Seconda frazione leonessa più intraprendente con l’Avellino che si difende e prova a ripartire. Ma è sempre l’Avellino a far registrare una clamorosa azione da goal. Al 61’ Kanouté a tu per tu con Viscovo, bravo ad opporsi al destro ravvicinato del senegalese. Ottimo l’assist di Murano nella circostanza. Sulla respinta del portiere dei lucani, Aloi non è riuscito a centrare lo specchio. Degno di nota per il lucano soltanto il minuto 67’ con Girardi che con un colpo di testa velenosa prova a impensierire il portiere avellinese. Poi nei cinque minuti di recupero il forcing del Picerno si fa sempre veemente ma senza costrutto. Ci prova prima con Dettori, Gerardi e poi con Guerra. Una rete che non arriva: i 3 punti vanno così agli ospiti, che a fatica respingono con Forte le azioni pericolose del Picerno.

PICERNO-AVELLINO 0-1



PICERNO (3-5-2): Viscovo; De Franco, Ferrani, Garcia; Setola (dal 78’ Senesi), De Cristofaro (dal 78’ Guerra), Dettori, Pitarresi, Di Dio (dal 57’ Esposito); Parigi (dal 57’ Gerardi), Vivacqua (dal 28’ Reginaldo). A disp.: Albertazzi, Summa, A. Dias, Allegretto, De Ciancio, Viviani, Carrà. All. Colucci.



AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, Aloi, De Francesco (dal 57’ Matera), Kragl (dal 56’ Mastalli), Mignanelli; Plescia (dal 57’ Kanouté), Murano (dal 56’ Micovschi). A disp.: Pane, Pizzella, Chiti, Scognamiglio, Tito, Mocanu (2003). All. Gautieri.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino. (Mattia Politi di Lecce e Giuseppe Centrone di Molfetta).

Marcatori:Kragl 12’.

Note :Ammoniti: Plescia (A), Bove (A), Ferrani (P), Esposito (P), Mignanelli (A). Recupero: 3’ 1T; 5’ 2T.

Oreste Roberto Lanza