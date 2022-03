I pugliesi battuti per 2-1 grazie alle reti di Di Ronza e Croce

Finisce 2-1 in favore del Francavilla la sfida con il Bisceglie, che vede i lucani aggiudicarsi tre punti importanti per la classifica. Un risultato importante e che vede il team della famiglia Cupparo vice capolista del girone del campionato di Serie D. La gara vede il Bisceglie passare in vantaggio con Marino al 12'. Una doccia fredda per l'undici di mister Ragno. Il Francavilla inizia a spingere in avanti e pareggia i conti alla mezz'ora con Di Ronza con un colpo di testa ravvicinato su traversone dalla destra di Cristallo. Siamo sull'1-1.

La prima frazione di gioco si conclude quindi in perfetta parità. Nella ripresa passano appena tre minuti di gioco e i padroni di casa si portano in vantaggio: Melillo beneficia di un doppio rimpallo e mette al centro per il colpo di testa vincente di Croce che batte Martorel. Il Fittipaldi esplode di gioia. Nel finale il Bisceglie cerca di rimettere in sesto la gara ma senza esito. Il Francavilla si mette in tasca la vittoria e sale al secondo posto in classifica con 57 punti a sei lunghezze dalla capolista Cerignola.

F.C. Francavilla – Bisceglie 2-1

F.C. Francavilla (3-5-2): Prisco; Di Ronza, Russo, Navarro (37’ st Ferrante); Cristallo (27’ st Vaughn), Petruccetti, Ganci, Melillo (27’ st Gentile), Polichetti; Nolè (41’ st Langone), Croce (32’ st De Marco). A disp. Zaccaro, Cabella, Esposito, Tribuno. All. Ragno.

Bisceglie (3-5-2): Martorel; Urquiza (38’ st Camporeale), Marino, D’Angelo; Rubino, Fucci (12’st Ferrante), Coletti (26’ st Bottari), Liso (20’ st Divittorio), Ligorio (20’ st Sandomenico); Izco, Acosta. A disp. Zinfollino, Crisci, Tuttisanti, Barletta. All. Rufini.

Arbitro: Cardella di Torre del Greco

Reti: 12’ pt Marino (B), 31’ pt Di Ronza (F), 3’st Croce (F).

Ammoniti: Urquiza, Di Ronza

Note: angoli 2-1 per il Bisceglie, recupero: 1’ pt, 5’ st.

Claudio Sole

Foto di Giuseppe Corrado