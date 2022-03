Una vittoria meritata. La svolta nel secondo tempo con Esposito e Pitarresi

Rinviata lo scorso 5 marzo per neve, il recupero della trentesimagiornata al Curcio tra Az Picerno – Campobasso ha visto due squadre darsi battaglia esprimendo un calcio bellissimo.Partita di andata al Nuovo Romagnoli il 24 ottobre con le due squadre che avevano pareggiato 1-1, con un gol per tempo. La rete del vantaggio l’aveva messa a segno il Campobasso, ma di fatto a realizzarla era stato il Picerno perché si era trattato di un autogol del difensore centrale Manuel Ferrani; al 59’ a mettere le cose a posto aveva pensato Federico Gerardi. Partono forti i molisani che al 21’ sono già in vantaggio con Pace con una conclusione da fuori che viene rimpallata, riuscendo poi nel tentativo di piazzare il sinistro alle spalle di Viscovo, bravo e fortunato nel ritrovarsi la palla sul piede dopo il primo tiro. Reagiscono i Lucani provando, sulle corsie laterali, ad arrivare nell’area degli ospiti ma senza riuscirci concretamente. Il Campobasso si difende bene e riparte in velocità creando non poche difficoltà alla difesa di mister Colucci.

Il raddoppio per i molisani è al 35’. Su un ribaltamento di fronte Rossetti ha troppo spazio per avanzare e calciare verso la porta, Viscovo ci mette una pazza ma il pallone resta nella disponibilità di Emmausso che lo converte in raddoppio. Ma il Picerno non ci sta e due minuti dopo accorciano le distanze con Parigi. Corre il minuto 37’ quandoDettori calcia dalla bandierina, Raccichini viene disturbato da De Franco e deve capitolare sul tocco sotto misura di Parigi, che infila la porta del Campobasso dopo che lo stesso portiere aveva salvato su De Franco. Partita che resta viva e piena di capovolgimenti di fronte fino a quando l’arbitro non manda tutti negli spogliatoi per la prima frazione di gioco. Seconda frazione di gioco con un vero capovolgimento nel risultato nel giro di pochi minuti la leonessa arriva il vantaggio. Seconda frazione con un copione diverso. Nessun cambio per il Campobasso mentre il Picerno Gerardi per Reginaldo. Mister Colucci con Esposito e Pitarresi per De Cristofaro e De Ciancio. Buona occasione al 55’per Pitarresi che arma la conclusione dal limite dell’area ma alza di poco la mira. Al 63’ grande conclusione di Piterresi con il destro dal limite verso l’angolino destro e ottimo intervento di Raccichini in angolo. Picerno che vuole la vittoria e i tre punti. Al 67′ botta centrale di Dettori dal limite, attento a bloccare in due tempi Raccichini, buono l’avvio di ripresa per i padroni di casa. Al 69′ arriva il pareggio del Picerno: sponda di Gerardi, prodezza di Esposito con il destro dal limite dell’area e conclusione sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Raccichini che questa volta non può farci nulla. Al 75’ Pitarresi porta in vantaggio il Picerno: su cross basso di Liguori dalla destra,sponda preziosa di Gerardi per il compagno che lascia partire una bella conclusione con il destro e palla nuovamente sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere ospite. Vince meritatamente il Picerno nel recupero con un grande secondo tempo. Da stasera la Leonessa ritorna in clima playoff.

PICERNO – CAMPOBASSO 3-2

PICERNO: Viscovo A., Allegretto A., De Ciancio R. (dal 6′ st Pitarresi F.), De Cristofaro A. (dal 6′ st Esposito E.), De F. C., Dettori F., Garcia R., Parigi G. (dal 16′ st Di Dio F.), Reginaldo (dal 1′ st Gerardi F.), Senesi Y. (dal 34′ st Ferrani M.), Setola C.All. Colucci.A disp: Albertazzi M., Summa E., Alcides E., Carra G., Di Dio F., Esposito E., Ferrani M., Gerardi F., Pitarresi F., Viviani A.

CAMPOBASSO: Raccichini M., Bonta F., Candellori K. (dal 39′ st Merkaj O.), Dalmazzi A., Emmausso M., Fabriani C., Liguori M. (dal 39′ st Bolsius D.), Menna D., Pace F., Rossetti M. (dal 30′ st Persia A.), TenkorangJ. All.: Cudini. A disp: Coco S., Zamarion E., Bolsius D., Di Francesco D., Ladu P., Martino A., Merkaj O., Nacci F., Persia A., Sbardella L., Vanzan N.

Reti: 21' pt Pace F. (Campobasso), 35'pt Emmausso M. (Campobasso), 37' Parigi G. (Picerno), 69’ Esposito E. (Picerno), 75’ Pitarresi F. (Picerno)

Ammonizioni: al 25' pt De Ciancio R. (Picerno), al 33' st Dettori F. (Picerno) al 39' pt Rossetti M. (Campobasso), al 17' st Candellori K. (Campobasso), al 35' st Persia A. (Campobasso).

Oreste Roberto Lanza