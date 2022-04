Squadra da rivedere quella di mister Colucci che ha incassato un pesante passivo

Palermo – Picerno gara valida per la giornata 35esima dove entrambe le squadre si giocavano la certezza di un posto al sole nella classifica play-off. Lucani senza Dettori fermo dal giudice sportivo e indisponibili i vari Albadoro, D’Angelo, Finizio, Guerra, Vanacore e Vivacqua. Mister Colucci schiera a centrocampo Pitarresi e Senesi con De Cristofaro ed Esposito sulle fasce. In avanti la coppia Gerardi e Di Dio . Siciliani senza Marong e Doda indisponibili e di Dall’Oglio squalificato. Difesa a quattro con Accardi, Lancini, Marconi e Giron; sulla mediana Damiani a far coppia con De Rose quindi Valente, Luperini e Floriano a supporto di Brunori. Pronti, via. Prima palla ai lucani al 2’: fallo di De Rose ai danni di Pitarresi e calcio di punizione per i lucani. Il Palermo reagisce e all’11’ fa sentire il suo peso in area lucana: Floriano serve Brunori, che carica il destro e calcia verso la porta avversaria con Albertazzi pronto alla presa sull'angolo basso alla sua destra. Un minuto dopo, al 12’ si fa sentire anche il Picerno con il suo capitano: colpo di testa debole di Esposito con palla sopra la traversa. Ma il Palermo appare più inciso e concreto rispetto ai lucani che vengono bloccati diverse volte nella propria metà campo. Al 36’ siciliani in vantaggio: cross dalla sinistra di Giron e Brunori si inventa una girata di forza, firmando il 22esimo gol stagionale. Prima della fine della prima frazione c’è da annotare, al 43’, della reazione lucana: Gerardi non approfitta della solita amnesia difensiva dei rosa e calcia a lato la palla del pareggio. Poi tutti negli spogliatoi a godersi la tazza del thè per i 15 minuti previsti. Al Rientro, mister Colucci, manda in campo Sensesi al posto dell’inesistente Di Dio.

Raddoppio del Palermo al 48’: Lucani che in uscita dall’area perdono palla e siciliani che la riprendono con Damiani che appoggia a Brunori e il bomber rosanero non se lo fa dire due volte, scaglia un tiro all'incrocio e raddoppia. Leonessa sorpresa e tenta di rimettere reagire ma senza esito. Mister Colucci manda in campo subito De Ciancio al posto di Viviani per dare più propulsione al centrocampo. Ma è sempre il Palermo a tenere l’iniziativa del gioco. Al 55’ l’attaccante Brunori entra in area ma tarda a concludere consentendo ai difensori lucani di rimettersi in posizione. Il Palermo più convinto, Picerno che subisce. Al 64’ il Palermo fa tre: assist di Brunori e palla per Floriano che si aggiusta il tiro e calcia in porta per il 3-0. Picerno che reagisce effettuando due sostituzioni Allegretto e Reginaldo per Alcides Dias ed Esposito ma nulla cambia per i lucani. All’81’ il Palermo va ancora in rete: gol di Soleri che beffa Albertazzi fuori dai pali. Partita conclusa per i lucani del Picerno che ha fatto poco per contrastare un Palermo veramente in giornata. Poche le azioni da annotare per i lucani: nel primo tempo con il capitano Esposito e Gerardi. Molto è da rivedere per gli uomini di mister Colucci.

PALERMO-PICERNO 4-0

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose (89' Odjer), Damiani; Valente (89' Felici), Luperini (85' Fella), Floriano (85' Silipo); Brunori (77' Soleri). A disp.: Massolo, Perrotta, Doda, Buttaro, Somma, Crivello. All. Nardini (Baldini assente per Covid).

PICERNO (4-4-2): Albertazzi; Alcides (68' Allegretto), Ferrani, De Franco, Setola; De Cristofaro, Pitarresi, Viviani (53' De Ciancio), Di Dio (46' Senesi); Esposito (68' Reginaldo), Gerardi. A disp.: Viscovo, Summa, Garcia Rodriguez, Carrà, Parigi. All. Colucci.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino (Toce-Zanellati).

MARCATORI: 36', 48' Brunori, 64' Floriano, 81' Soleri

NOTE: ammoniti Gerardi, De Rose, Viviani, Terrani. Recupero 3’ st.

Oreste Roberto Lanza