Una vittoria sofferta ma meritata quella della compagine rossoblu che batte in rimonta il Nardò

Il Francavilla batte il Nardò e si mette in tasca tre punti d'oro per consolidare il secondo posto in classifica. A passare in vantaggio sono gli ospiti nel finale di primo tempo al 44’pt con una sfortunata autorete di Di Ronza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa i sinnici spingono subito sull'acceleratore e trovano il pareggio al 5' con il bomber Croce. Al 19'st il Francavilla resta in dieci per l'espulsione di Cristallo. Al 21’st Nolè si invola verso l'area e con un tiro preciso in diagonale mette in fondo al sacco per la rete del sorpasso dei sinnici. Siamo sul 2-1. Al 35’st il Nardò agguanta il pareggio con il gol di Puntoriere su calcio di rigore.

Il gol del definitivo 3-2 arriva al minuto 85 su calcio di punizione che porta la firma di Melillo. Il Francavilla vince una gara ricca di ribaltoni ed emozioni, conquistando tre punti che le consentono di mantenere invariate a -8 le distanze dall’Audace Cerignola che è in testa alla classifica, e di portarsi a +5 sul Bitonto terzo. Resta invece al penultimo posto il Nardò con 28 punti, ma i granata dovranno recuperare ancora tre gare.

FRANCAVILLA – NARDÓ: 3-2

FRANCAVILLA: Prisco; Di Ronza, Cristallo, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo, Petruccetti, Antonacci, Nole’, Croce. ALL.: Nicola Ragno.

NARDÒ: Petrarca; Trinchera, De Giorgi, Romeo, Masetti; Caracciolo, Cancelli, Valzano; Cristaldi, Puntoriere, Mariano. ALL.: Pasquale De Candia.

RETI: 45′pt Di Ronza (aut.), 5'st Croce, 21'st Nolè, 35'st Puntoriere (rig.), Melillo 85′st.

Arbitro: Valerio Bocchini di Roma.

Assistenti: Gino Passaro di Salerno e Angelo Spoletini di Rieti.

Espulsi: Cristallo del Francavilla e Puntoriere del Nardó.

Claudio Sole

Foto di Giuseppe Corrado