I materani hanno avuto la meglio del Brindisi. Una vittoria importante

“Iniziare l'avventura dei playoff con una vittoria è bello”. Virtus Matera - Pall. Invicta Brindisi 91-70. “Poi riuscirci di fronte a così tanti tifosi lo è ancora di più. Di questo siamo orgogliosi e voglio ringraziarvi tutti. Per noi, mettercela tutta nel provarci è il minimo, ma sentirvi al nostro fianco è il massimo. Grazie Matera. Avanti così Virtus Matera” esordisce così Eustachio Papapietro Presidente della squadra Virtus Matera, dopo l’avvincente vittoria della squadra materana contro l’Invicta Brindisi. Partita entusiasmante, condotta egregiamente dalla Virtus che ha fatto solo sognare la vittoria alla squadra avversaria ma senza lasciarle troppo spazio.

Vincere la prima partita dei play off è stata una bella soddisfazione per i tifosi presenti al match, ma sicuramente anche per te e per la squadra è un gran bel risultato da festeggiare. Già pronti per la prossima sfida?

“Vittoria importante - dichiara l’allenatore Antonio Conterosito - perché l’Invicta Brindisi è la squadra con cui c’intenderemo il secondo posto.Per come abbiamo vinto e dominato la partitaèper me motivo di grande soddisfazione, abbiamo attuato alla perfezione il piano partita.Prossimo impegno della squadra sarà a Francavilla, campo difficile, trasferta insidiosissima, ma il nostro obiettivo è vincere e quindi dobbiamo impegnarci per perseguirlo”. Durante il match si è infortunato alla spalla il capitano della squadra, il giocatore n. 7 Michele Castoro, grande atleta e giocatore fondamentale per la Virtus, ma l’allenatore Conterosito ci ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche e non esclude che potrebbe già tornare in campo la prossima domenica.

Poule Promozione 1^ giornata

Virtus Matera - Pall. Invicta Brindisi 91-70

Parziali: 23-20; 47-37; 63-58.

Virtus Matera: Pesic 25, Spada, Alecci 4, D'Ercole 8, Nuzzi, Castoro 7, Suraci 7, De Mola 3, Stano 15, Bensons 22, Paternoster, Cifarelli.

Allenatori: Conterosito-Dicaro

Invicta Brindisi: Botrugno 7, Dario 9, Rizzo 2, Leo 20, Roma, Fusco A. 5, Fusco S., Stano 13, De Giorgi 6, Casone, Manfredi 1, Cobianchi 7.

Allenatori: Pacella-Travaglini

Arbitri: Anselmi-Celone.

Silvia Silvestri