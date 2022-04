In attesa della decisione finale sul Catania, il presidente del Potenza non commenta

Non si placa la contestazione all’indomani dell’incontro al Viviani tra il Potenza e il Catania che ha visto materializzarsi, fuori dai minuti di recupero, ben 4, la beffa di un pareggio inutile. Una partita che si era messa molto bene per gli uomini di Arleo , tre punti fondamentale per la corsa alla salvezza diretta. Alla contestazione si è aggiunta anche la multa di oltre 3000mila euro al presidente Salvatore Caiata, insieme al dirigente Falasca, per avere tenuto, si legge nel provvedimento: “una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo. Una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano”.

Situazione che nelle ultime ore è diventata rovente con delle note di precisazione del Potenza Calcio, in sintesi: “non permetteremo mai a nessuno di infangare il nome del Potenza Calcio. Non permetteremo mai a nessuno di criticare e mettere in discussione il grande senso di ospitalità e di accoglienza che la nostra Società e la nostra comunità ha sempre dimostrato in questi ultimi cinque anni. Cosa che - come dimostra tra l’altro lo stato in cui sono stati lasciati gli spogliatoi ospiti al termine della gara di domenica e documentato dal Delegato della Lega – non sempre viene ricambiata. Difenderemo sempre la nostra dignità senza cedere alle provocazioni”. Chiuso in uno stretto riservo il Presidente Caiata che sollecitato ad una riflessione per questo brutto momento ha detto: “non voglio commentare queste vicende che esulano completamento dal buon calcio. Sono molto amareggiato”. Intanto si resta in attesa della decisione finale sul fallimento del Catania che cambierà di molto le carte in tavolo se il fallimento dovesse essere confermato.

Oreste Roberto Lanza