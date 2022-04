Punteggio tennistico per la formazione di mister Finamore che festeggia la vittoria del campionato

Una vittoria che vale doppio per il Matera Grumentum, visto che alla 26^ giornata festeggia con quattro giornate di anticipo il passaggio in Serie D. Una città in festa che non vedeva l'ora di ritornare nel calcio che conta, seppure in compagnia del Grumentum Val d'Agri, dopo la fusione avvenuta qualche anno fa e che ha visto tra i protagonisti il presidente Antonio Petraglia, che ha deciso di investire su Matera spostando la società del Grumentum per questa storica promozione. Matera ha fame di calcio e lo ha dimostrato nella gara di ieri contro il Paternicum, con lo stadio XXI settembre affollato di tifosi, circa duemila spettatori sugli spalti. Tanti per una gara di Eccellenza, ma un segnale forte per la grande voglia di calcio che la città ha da molto tempo ormai.

Una gara quella contro il Paternicum che è stata la classica passerella per festeggiare la promozione in Serie D. L'ingresso in campo delle due squadre è festeggiato dalla tifoseria biancazzurra che espone un grande bandierone disteso sulle teste dei tifosi con una enorme D disegnata al centro, segno questo della grande voglia di vittoria. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 31′ con il goal di Lacarra che insacca su assist di Lobosco ed è 1-0. Passano appena due minuti e al 33′ si raddoppia con Gerardi su assist di Dimatera. Nella ripresa poi prosegue la grande cavalcata dei ragazzi di mister Finamore, che ha regalato ai suoi tifosi una grande squadra, segno delle sue enormi qualità, sia umane ma soprattutto tecniche. Insomma uno che la sa davvero lunga. Complimenti a lui. Al 22′ del secondo tempo rigore trasformato da Falco. Il Matera spinto dal suo pubblico gioca un gran calcio. Poi al 25′ è Martinez a segnare, lo stesso Martinez che al 30′ su assist di Cordisco insacca nuovamente la palla nella porta avversaria. Siamo sul 5-0 per il Matera Grumentum. Infine, al 35′ arriva tripletta personale per Martinez, con il risultato finale di 6-0. Punteggio tennistico. Adesso possono partire i festeggiamenti per una stagione davvero gloriosa.

Claudio Sole