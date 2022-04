Ghirelli: “Se avessimo acconsentito avremmo operato una disparità di trattamento”

La notizia dell’ultima ora è che la Lega Pro dice no al Tribunale di Catania, e ai curatori fallimentari del Calcio Catania, di un contributo economico per permettere al sodalizio etneo di concludere il Campionato di serie C a cui mancano appena quattro partite. Infatti, si legge nella nota diramata dalla Lega Pro: “alle ore 11:40 della giornata odierna, il Collegio dei Curatori ha inviato una pec alla nostra Lega e alla Figc chiedendo ‘ove ritenuto possibile, un intervento o contributo di carattere economico finanziario straordinario da parte della Lega Pro’. Alle ore 13:54 la nostra Lega rispondeva al Collegio sottolineando fra l’altro che ‘tenuto altresì conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in ‘parità di sistema’ (e quindi a beneficio di ogni singolo club associato), si ritiene di non poter accedere all’ipotesi di erogazione di un contributo”. Una decisione che era nell’aria da diverse settimane e che nella giornata odierna è arrivata al capolinea con il Catania che verrà retrocesso all’ultimo posto con una dovuta modifica del punteggio in classifica per le squadre che hanno incontrato i siciliani.

Lo svantaggio sarà per quelle squadre che hanno ottenuto una vittoria o un pareggio. Ma la questione vera riguarda la zona retrocessione. Taranto subirà la decurtazione di appena tre punti (Taranto – Catania 2-1), il Potenza solo un punto per aver pareggiato domenica scorsa al Viviani 2-2 e perso l’andata al Massimino per 2-1. Stessa cosa toccherà alla Fidelis Andria (Fidelis Andria –Catania 1-1 andata Catania – Fidelis Andria 2-0). A subire una forte penalizzazione sarà la Paganese con la decurtazione di ben 6 punti (andata Paganese –Catania 1-0, ritorno Catania Paganese 0-1). Chiaro e netto il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “Se avessimo acconsentito a tale richiesta avremmo operato una disparità di trattamento nei confronti degli altri club alterando la regolarità del campionato”. Del resto la regolare prosecuzione di un campionato deve avvenire nel rispetto delle normative del settore.

Su questo la normativa organizzativa interna della F.I.G.C (N.O.I.F) all’articolo 53 comma III prevede che, in caso di esclusione o ritiro di una società dal campionato, tutte le gare dalla stessa disputate non abbiano valore per la classifica. Ora si aspetta la scadenza dell’esercizio provvisorio che scadrà il prossimo 19 aprile. Dopo quella data probabilmente si metterà fine a questa ennesima brutta pagina di calcio perché la Lega sarà autorizzata ufficialmente a retrocedere il Catania e conseguenzialmente estrometterlo dal campionato professionistico. Salvo sé i giocatori non vogliono anticipare i tempi decidendo di non scendere in campo nelle prossime partite.

Claudio Sole