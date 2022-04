Ottima la prestazione della Leonessa che consolida la sua posizione nei playoff

Picerno e Fidelis Andria incontro ancora di grande interesse: i rossoblù di Colucci risultano salvi matematicamente, ma possono ancora azzardare un ingresso in zona play off. Federiciani ancora in ballo per i play out cercano i tre punti per uscire dai bassifondi della classifica, con i play out che incombono, ancor di più dopo l’esclusione del Catania dal campionato. Al “Curcio” di Picerno la Fidelis non ha mai vinto nella storia recente delle due squadre.

I tre precedenti, concentrati negli ultimi due anni, sono tutti a favore dei padroni di casa con tre successi compreso l’ultimo quello dei playoff che chiuse la scorsa stagione. Per i pugliesi scontata la riproposizione del 4-2-3-1, divenuto ormai il marchio di fabbrica della nuova gestione tecnica e con Bubas unica punta. 3-5-2 per la Leonessa con Ferrani, squalificato, è solo l'ultimo ad aggiungersi alla lunga lista dei non disponibili per il match. Tra i non convocati infatti ci sono anche Finizio, Vanacore, Guerra, D'Angelo, Vivacqua, Albadoro e l'attaccante Esposito. Scelte obbligate in difesa con De Franco ed Allegretto e Garcia. A centrocampo Dettori e Pitarresi. Di Dio e Cristofaro gli esterni di fascia, mentre la coppia d'attacco sarà composta da Reginaldo e Gerardi. Pronti, via. Al 4’ Picerno in vantaggio con Gerardi su assist offertogli da Di Dio. Picerno che cerca il raddoppio in diverse occasioni senza concretizzare al meglio le diverse azioni create. Minuti che scorrono con i pugliesi che non riescono a infastidire più di tanto i Lucani. Al 18’ il Picerno che insiste cogliendo un palo con Gerardi in giornata. Ospiti che si vedono al29’ con la conclusione fuori misura di Benvenga. Prima frazione che si conclude con solo due ammonizioni: Urso al 31′ e Risolo al 40′ solamente tra i calciatori della Fidelis Andria. Frazione seconda con il Picerno sempre in avanti, ma i pugliesi tentano di pareggiare i conti al 52’ con un colpo di testa insidioso di Bonavolontà intercettato da Dettori. Al 50’ Picerno raddoppia ancora con Gerardi che gonfia la rete di testa. Fidelis Andria bloccato nella propria trequarti di campo non riesce a bloccare le incursioni sugli esterni degli uomini di Colucci che cercano la palla buona per chiudere l’incontro. Ma al 68’ c’è l’azione buona per il terzo goal: Reginaldo prova il tiro dopo una buona azione personale, sulla ribattuta di Saracco arriva l’accorrente Pitarresi che non fallisce il colpo del 3-0. Dopo due minuti di recupero si chiude l’incontro ampiamente meritato dai lucani del Picerno che hanno ben saputo ben gestire l’incontro.Tre punti guadagnati che consentono al Picerno restare ben saldi nella posizione playoff.

AZ PICERNO - FIDELIS ANDRIA 3-0

AZ PICERNO (4-4-2): Albertazzi, Alcides, Allegretto, De Franco, Setola; De Cristofaro, Pitarresi, Dettori, Di Dio; Parigi, Gerardi. A disposizione: Viscovo, Summa, Garcìa, De Ciancio, Viviani, Carrà, Reginaldo, Senesi. All. Colucci

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco, Benvenga, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Bonavolontà, Urso; Ciotti, Bubas, Casoli; Sorrentino. A disposizione: Donini, Vandelli, De Marino, Legittimo, Monterisi, Ciotti, Carullo, Bolognese, Bortoletti, Risolo, Gaeta, Ortisi, Tulli, Messina. All. Di Bari

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Piedipalumbo/Rizzotto/Castellone)

Reti: 4’ Gerardi ( Az); 50’ Gerardi ( Az); 68’ Pitarresi ( Az)

Oreste Roberto Lanza