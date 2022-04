Una vittoria che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione

Nel weekend seconda partita dei play off seconda vittoria per la Virtus Matera, che inarrestabile non ha lasciato spazio al Francavilla. Nonostante l’assenza in campo del capitano Castoro, la squadra materana dopo un iniziale pareggio ha dominato la partita fino alla fine, dando grande soddisfazione al team e a tutti i tifosi. Un successo importante per il team della città dei Sassi che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

All Star Basket Francavilla-Virtus Matera Group 2016 68-94

Parziali: 18-18;27-46;51-74;68-94

Francavilla: Meo, Donno, Piliego 9, Alberti 3,Musacco,Pezzuto,D'amicis 17,Panzera 23,Mione 12 Eletto 4,Russo,Bungaro. Allenatore: Pezzuto.

Virtus Matera: Nuzzi 7, D'Ercole 3, Spada 4, Cifarelli, Paternoster 6, Suraci 7, Pesic 17, Alecci 5,Petralla,Stano 5,De Mola 18,Bensos 22. Allenatori: Conterosito-Dicaro.

Arbitri: De Carlo-Lauria.

Silvia Silvestri