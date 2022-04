Il miracolo di Arleo e Caiata I precedenti al Viviani con le Vespe sono a vantaggio dei lucani

Come si dice, la matematica non è un’opinione. Fatti i conti, per la salvezza diretta, al Potenza calcio manca esclusivamente un punto. Sabato 16 aprile per gli uomini di mister Pasquale Arleo può essere certificata la fine di un incubo, iniziato dalla fine di novembre scorso e, dopo il pari interno con il Catania, (dichiarato fallito da Tribunale e retrocesso all’ultimo posto) manifestatosi in maniera irrimediabile. Ma il potentino Pasquale Arleo, scelto all’indomani dell’esonero del calabrese Trocini subentrato a Gallo, continua ad essere un vero sergente di ferro, quasi a ricordare la copia originale dell’allenatore Eugenio Bersellini, per il metodo di gestione degli uomini proprio come indicò in una conferenza stampa: “a volte si deve usare il bastone e tante volte la carota”.

L’arrivo di Arleo è riuscito a ricompattare l’ambiente usando l’arma dei risultati, poco le parole. Dal 24 gennaio, giorno del suo arrivo sulla panchina lucana, ha raccolto più punti di Gallo e Trocini, ha perso soltanto due dei primi tre incontri, Avellino e Virtus Francavilla, vincendo nel mezzo il recupero contro il Foggia. Poi nei successivi ha totalizzato quattro vittorie, cinque pareggi, altre due sconfitte (Messina e Monopoli). Punti importanti raccolti con squadre blasonate come Palermo e Taranto. In mezzo la vittoria al Curcio del derby con il Picerno. Poi la svolta certificata domenica a Torre del Greco con una prova magistrale contro la Turris con i goal del ritrovato Romero e di Guaita. Ora manca l’ultimo tassello: sabato al Viviani al cospetto dei tifosi ci sarà la Juve Stabia che vorrà tenersi stretto il posto nei play off. All’andata, l’11 dicembre 2021, non finì bene per il Potenza che torno a casa con tre palle che finirono alle spalle di Marcone.Le statistiche, dal 1937/38, appaiono a favore del Potenza con diverse vittorie ottenute al Viviani, poche sconfitte e diversi pareggi. L’ultimo quello nel campionato 2018/2019 finito a reti bianche, arbitro dell’incontro un certo Matteo Marchetti di Ostia Lido. Questa volta la giacchetta nera designata viene da Messina. Tifosi pronti a riempire in ogni angolo e spazio il Viviani per acclamare Pasquale Arleo e tutta la squadra che ha lavorato con dedizione ed impegno costante convinto dalle parole di Arleo: “finché la matematica non ci condanna”. Frase ripetuta più volte, anche quando il pensiero volava spesso verso l’idea di concludere in una posizione tale da giocarsi in casa il ritorno dei play out. Ma il miracolo è da attribuire anche al Presidente Salvatore Caiata, persona innamorata della propria città che non ha mai tradito le aspettative neanche quando a gennaio dinanzi alla contestazione dei tifosi assiepati nella tribuna ha dichiarato: “arriveranno giocatori giusti per salvare il Potenza. Lo prometto”. Così è stato. Ora questo miracolo di uomo a fine stagione lascerà il sodalizio lucano per via di molte incomprensioni. La domanda che sorge spontanea è: dopo Caiata c’è un Caiata migliore? La verità che non c’è. Ma il piatto è caduto e si è rotto.

Oreste Roberto Lanza