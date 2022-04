Una classifica che non rende merito agli sforzi della società e della squadra

Si chiude la regular season per la PM Volley Potenza che a Molfetta disputa una buona partita seppur deve cedere il passo alla Polisportiva Dinamo che davanti al proprio pubblico va a mettere al sicuro la quarta posizione che vuol dire playoff. Le giovani atlete di coach Elena Ligrani invece chiudono la classifica a quota zero punti, una classifica che non rende merito agli sforzi della società e della squadra nel portare avanti una stagione iniziata sotto una cattiva stella ma che con la forza di volontà e la spensieratezza del roster rossoblu si è brillantemente onorata in ogni modo e nonostante tante difficoltà.

La gara contro Molfetta termina 3-0 per le padrone di casa che nel primo set si dimostrano già determinate e vanno a chiudere sul 25-13; nel secondo invece la PM Volley pare reagire ma dopo una fase iniziale con buon ritmo vede crescere le padrone di casa che si impongono sul 25-11 mentre nel terzo set Di Camillo e compagne trovano maggiore spazio ma non si va oltre il 25-16 che va a chiudere i giochi. Giovedì 14 aprile si giocheranno le ultime gare della dodicesima giornata per il girone A e C e alla fine si andrà a delineare la classifica avulsa che determinerà gli accoppiamenti playoff e playout. La PM Volley già sa che verrà inserita nel girone 4, composto da quattro formazioni, insieme alla prima e seconda tra le seste classificate e la terza tra le settime; i playout prenderanno il via dal weekend del 23/24 aprile prossimo e proseguiranno per sei giornate fino al 28/29 maggio.