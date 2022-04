Send by email

Dal Questore del capoluogo lucano anche un ammonimento nei confronti di un uomo

Due tifosi, uno del Potenza e uno del Foggia (Serie C, girone C) dovranno stare lontani da manifestazioni sportive per un anno dopo la notifica di un "daspo" emesso dal Questore di Potenza.

I due - in occasioni delle partite Potenza-Vibonese e Picerno-Foggia, giocate la prima il 12 febbraio 2022, l'altra il 30 ottobre 2021 - hanno acceso e lanciato un fumogeno nel settore dello stadio in cui si trovavano, "creando pericolo per l'incolumità degli altri spettatori presenti". Il Questore, inoltre, ha deciso un provvedimento di ammonimento a carico di un uomo responsabile di "comportamenti violenti e reiterati nel tempo nei confronti della moglie".