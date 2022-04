La capolista esce vittoriosa dal Fittipaldi. Il Francavilla ha dato tutto in campo

Una rete di Botta nel finale di primo tempo ha regalato la vittoria alla capolista Cerignola che mette il sigillo sulla conquista finale del campionato. Il Francavilla dal canto suo ha dato tutto in campo dimostrando la propria forza contro una grande squadra, che è arrivata in riva al Sinni per conquistare i tre punti. Gli uomini di mister Ragno si sono visti al ventesimo con un tiro dal limite di Nole che termina sul fondo. La gara viaggia su un sostanziale equilibro fino al 45' quando Botta servito in diagonale batte con un preciso tiro il portiere sinnico. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa subito pericolo il Francavilla al 5’ con Polichetti che trova Cristallo al centro che di testa fa tremare la traversa. Occasionissima per gli uomini di Ragno. Al 21’ si rivede in avanti il Cerignola con Tascone che ruba palla e da posizione defilata trova la pronta parata di Prisco. Al 26’ Vitiello sventa tutto murando quasi sulla linea di porta la conclusione al volo di Nole. Il Francavilla non demorde e attacca e nel finale di gara al 41’ Nole riceve palla finta su un avversario e lascia partire un gran tiro che termina sopra la traversa. La gara non ha più nulla da dire e il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. Il Cerignola consolida il suo primato con 72 punti il Francavilla invece resta fermo in seconda posizione con 61 punti.

Francavilla – Audace Cerignola 0-1

Francavilla (3-5-2): Prisco; Navarro (34’st. Cabella), Ferrante, Russo; Polichetti (29’st. Antonacci), Melillo, Ganci, Langone (13’st. Petruccetti), Cristallo; Nolè, Gentile (11’st. De Marco). All. N. Ragno.

Audace Cerignola (3-5-2): Trezza; Allegrini (32’st. Silletti), Sirri, Manzo; Russo, Giacomarro (10’st. Tascone), Botta (31’st. Muscatiello), Agnelli (28’st. Maltese), Vitiello; Achik (10’st. Loiodice), Malcore. All. M. Pazienza.

Arbitro: Silvera di Valdarno.

Note: Ammoniti: 31’pt. Nolè (F), 41’pt. Achik (C). Rec: 1’pt, 5’st.

Marcatori: 45’pt. Botta (C).

CLASSIFICA

Audace Cerignola 72

Francavilla 61

Bitonto 59

Fasano 53

Gravina 50

Nocerina 49

Casertana 47

Sorrento 47

Molfetta 43

Team Altamura 41

Brindisi 40

Nola 38**

Lavello 38*

Casarano 36

Rotonda 35 (-8)*

Mariglianese 34*

San Giorgio 32*

Nardò 31**

Bisceglie 29

Virtus Matino 24

*una gara in meno

**due gare in meno

Claudio Sole

Foto di Giuseppe Corrado