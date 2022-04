Ottimo primo tempo dei lucani che sprecano molto nel secondo tempo

Potenza e Juve Stabia classica partita da dentro o fuori, per entrambe. I lucani un punto da guadagnare per la salvezza matematica e allontanare lo spettro dei playout. Le Vespe, invece, inseguono i playoff e devono ottenere il massimo anche perché arriverà la penalizzazione(per un mancato pagamento).Per questo Pasquale Arleo nella solita conferenza stampa del sabato è stato chiaro: "Ho chiesto ai ragazzi l’ultimo sforzo: battiamo la Juve Stabia". Non da meno le dichiarazioni di Mister Novellino per la Juve Stabia: “consapevoli delle difficoltà che ci sono. Mi aspetto una grande partita contro una squadra che sta bene in salute”. Il Potenza non batte le vespe in casa dal marzo 2009, quando aveva vinto 1-0; l’ultima affermazione in trasferta della Juve Stabia è invece quella dell’aprile scorso, dunque l’ultimo campionato disputato, e i due gol che avevano deciso la sfida erano arrivati nel primo tempo con le firme di Alessandro Marotta e Francesco Orlando. Per il Potenza solito4-3-1-2, con Salvemini e Cuppone, appena dietro Costa Ferreira con Ricci e Sandri sulla mediana di centrocampo, sugli esterni Guaita e Coccia, ritorna in difesa Cargnelutti che fa coppia con Matino e Gigli. In panchina, senza(ex dell’incontro) Romero, BurzioZenuni e Sepe all’occorrenza. Vespe con il 3-4- 3, senza Evacuo, De Silvestro, Eusepi, mister Novellino mette in campo Ceccarelli, Bentivenga e Stoppa in attacco per cercare il risultato pieno.

Pronti, via. Subito Potenza al 2’: tiro in porta di Salvemini sfera che esce di poco fuori alla destra del portiere Dini. Potenza in vanti alla ricerca del vantaggio che arriva al 15’: azione d’angolo battuto dalla sinistra, Coccia serve Costa Ferreira che con un bel tiro a giro di destro la mette nell’angolino alto alla sinistra di Dini. Tifosi in delirio e applausi ad Arleo e alla squadra. Juve Stabia che si fa vedere soltanto alla mezz’ora: tiro in porta di Stoppa, la palla viene rimpallata in angolo dalla difesa del Potenza. Ma il Potenza non si disorienta e continua a giocare con intensità. Al 35’:conclusione molto interessante di Ricci dal limite che impensierisce Dini che salva il risultato con una grande parata. Prima della fine della prima frazione di gioco Potenza che va in gol ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigi9oco dopo addirittura due minuti di gioco:tiro di Salvemini dal limite e la deviazione di testa di Cuppone sotto misura in netta posizione di fuorigioco. Si va negli spogliatoi dopo 4 minuti di recupero, con il vantaggio meritato del Potenza. Seconda frazione con il Potenza che martella gli ospiti cercando il raddoppio. Al 58’ Salvemini con un colpo di testa su cross proveniente da Cuppone dalla fascia destra, con la palla che termina sulla traversa. Al 68’ uno sprazzo interessante delle vespe:Assist di Tonucci di testa per Guarracino che al volo di destro mette di pochissimo fuori. All’84 gli ospiti a sorpresa pareggiano: Bentivegna fornisce un ottimo assist a Della Pietra che sotto misura di piatto destro mette in gol per il pareggio meritato delle Vespe. Potenza che meritava i tre punti, ma alla fine il punto porta comunque bene perché certifica la salvezza diretta. Ottimo il primo tempo, nel secondo tempo si spreca molto con Salvemini in ottima giornata. Juve Stabia che resta per un punto fuori dalla zona playoff e ogni discorso rimandato all’ultima giornata di campionato.

POTENZA-JUVE STABIA 1-1

POTENZA CALCIO: Marcone, Cargnelutti, Coccia, Sandri, Ricci (71' Bucolo), Costa Ferreira (80' Buchicchio), Gigli (80' Piana), Salvemini, Matino (46' Nigro), Cuppone, Guaita (71' Volpe).

A disp: Greco, Burzio, Sueva, Zenuni, Zagaria, Sepe, Genzano. All: Pasquale Arleo.

JUVE STABIA: Dini, Schiavi, Tonucci (72' Donati), Stoppa, Scaccabarozzi (62' Guarcino), Dell'Orfanello (63' Della Pietra), Troest, Caldore, Altobelli (20' Davì), Ceccarelli (62' Panico). A disp: Russo, Pozzer, Peluso, Erradi, Squizzato,Cignaglia, Esposito.

All: Antonio Niccolai e Giorgio Lucenti.

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina ( Emanuele De Angelis di Roma 2 e Andrea Pasqualetto di Aprilia)

Marcatori: 15' Costa Ferreira (P), 83' Della Pietra (J)

Note: Ammoniti: 44' Dini (J), 60' Dell'Orfanello (J), 63' Panico (J), 75' Nigro (P), 90' Coccia (P)

Recupero: 4' st.

Oreste Roberto Lanza