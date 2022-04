Tutto nel secondo tempo con il pari della Paganese e la vittoria dei lucani nei minuti di recupero

Paganese- Az Picerno con interessi diversi. Per i campani consolidarsi bene in classifica per svolgere al meglio i playout, lucani per mantenere salda la posizione dei playoff. Pronti, via. Partono di gran carriera i padroni di casa che al 17′ sono pericolosi con Bensaja che mette in area per Guadagni ma Albertazzi è attento e la respinge con i piedi. Al 23′ ancora pericolo con Cretella che riceve palla da Bensaja ma ancora una volta Albertazzi, anche se con qualche difficoltà, riesce a salvare il risultato. Al 26′ ci prova Zanini. Cretella appoggia per Bensaja che serve Zanini, sfiorando nuovamente il gol. Monologo dei padroni di casa, con la gara che però non riesce ancora a sbloccarsi. Picerno che si difende bene e riparte sulle corsie laterali.

Al 36’, pero, i lucani vanno in vantaggio con Senesi: De Cristofaro sulla trequarti allarga per il neoentrato che segna con un destro a giro. Sopresi i campani tentano di reagire ma al 41’ arriva il raddoppio con Reginaldo: Baiocco non riesce a bloccare la conclusione e con una smanacciata subisce il secondo gol. Si va negli spogliatoi con il meritato vantaggio della leonessa. Seconda frazione dove sono ancora i padroni di casa ad impensierire gli ospiti tanto che al 47’ trovano la rete con Guadagni: Cretella serve Tommasini, la difesa ferma l’attacco ma la palla finisce a Martorelli che ci prova. Albertazzi respinge sui piedi di Guadagni che non sbaglia e a porta vuota sigla il gol del 2 a 1. Al 52’ ancora la Paganese con Zaini che prova un tiro pericoloso per registrato dalla difesa lucana. Al 70′ doppia chance per i padroni di casa: Cretella ci prova ma trova Albertazzi, mentre pochi istanti dopo si rende pericoloso Zanini. Al 73′ è ancora lui ad impensierire gli avversari: buona conclusione ma ancora il portiere avversario è bravo a salvare tutto. All’87’ arriva il pareggio per la Paganese dopo un’azioneconvulsa: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bensaja, il Picerno libera l’area ma Iannone arriva sul pallone e non sbaglia. I padroni di casa festeggiano. Ma al 95’ il Picerno torna in vantaggio con Parigi: ripartenza degli ospiti con l’attaccante che non sbaglia e sigla il gol vittoria. Un Picerno concentrato e attento sulla mediana di centrocampo pronto alle giuste ripartenza porta via da Pagani tre punti ben meritati per rinsaldare la zona playoff. Paganese diritto agli spareggi salvezza.

PAGANESE- AZ PICERNO 2-3

PAGANESE (4-3-3): Baiocco, Scanagatta (1′ st Sbampato), Schiavino, Murolo, Brogni (1′ st Martorelli), Cretella, Volpicelli (32′ st Iannone), Bensaja, Zanini, Guadagni, Tommasini. A disp. Pellecchia, Avogadri, Konate, Sbampato, Celesia, Martorelli, Del Regno. All. Di Napoli

AZ PICERNO (4-4-2): Albertazzi, Garcia (17′ st Vanacore), Ferrani, De Franco, Guerra, Di Dio (29’ pt Senesi), Pitarresi (34′ st Allegretto), Dettori, De Cristofaro (17′ st D’Angelo), Reginaldo (34′ De Ciancio), Parigi. A disp. Viscovo, Summa, Finizio, Alcides Dias, Carrà, Viviani, Setola. All. Colucci

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo (Luca Landoni di Milano e Dell’Arciprete di Vasto).

RETI: 36’ pt Senesi (PI), 41’ pt Reginaldo (PI), 47′ Guadagni (PA), 87′ Iannone (PA), 95’ Parigi (PI).

NOTE: Ammoniti: Schiavino (PA), Scanagatta (PA), Murolo (PA), Ferrani (PI), Garcia (PI), Pitarresi (PI), Dettori (PI), Bensaja (PA). Corner: 3-6. Recupero: 1’ pt, 5′ st.

Oreste Roberto Lanza