Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

In un video diffuso sui social si vedono due auto scorrazzare a suon di sgommate sul terreno di gioco

Una scena assurda quella che si è vista ieri pomeriggio allo stadio Viviani di Potenza, dove due auto ad alta velocità si vedono scorrazzare a suon di sgommate sul tappeto sintetico del terreno di gioco. Una scena che ha scatenato subito le ire di molti tifosi, che chiedono a gran voce i nomi dei colpevoli.

Il presidente Salvatore Caiata che ha sempre chiesto lealtà nelle cose, adesso deve essere il primo a chiedere spiegazioni e a prendere seri provvedimenti contro chi ha avuto l'idea di questo gesto davvero di sgradevole gusto. In un video diffuso sui social e che ha fatto il giro del web sono partite accuse e in tanti si chiedono come è stata possibile una cosa del genere.