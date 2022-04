Entrambe le formazioni non hanno nulla più da chiedere al campionato

Al Nuovo Romagnoli si gioca l’ultima striscia di campionato con un Potenza già salvo ad opera dell’usato sicuro Pasquale Arleo. Semplice passarella tra Campobasso e Potenza che non hanno nulla più da chiedere. Tra Campobasso e Potenza prevale il fattore campo: padroni di casa imbattuti in 13 gare (una di Coppa Dilettanti), con un bilancio di 10 successi e 3 pareggi, 0-0 nel 52 in Promozione, 1-1 nel 53 nel girone G di IV Serie e 2-2 nel ’60 nel gruppo I della serie D. All’andata al Viviani fu sconfitta per i lucani con un goal di Kevin Candellori al 45’ (il primo nel suo campionato, e da allora rimasto anche l’unico). Per i tifosi potentini sarà l’ultima del presidente Caiata, per il sindaco di Potenza, Mario Guarente la speranza è l’ultima a morire: “mi impegnerò con tutte le forze possibili perché Caiata rimanga”. Ma il presidente ha bisogno di un grande progetto e compattezza nell’ambiente per realizzare il sogno suo e dei tifosi: “portare la storia del Potenza in serie B”. Questo forse permettere a Salvatore Caiata di tornare sui suoi passi, perché un altro Caiata a Potenza non c’è. Questo tutti lo sanno. In campo Arleo mette in campo il suo 4-3-2-1 con la novità sulla corsia destra del giovane Paolo Buchicchio. Poi Tre attaccanti, Romero al centro, Salvemini sulla sinistra e Cuppone a destra. Al centro della mediana Costa Ferreira e Ricci sulle fasce Sepe e Coccia. In difesa Cargnelutti e Matino. 4-3-3 per i padroni di casa con il tridente Liguori, Fabriani e Rossetti. Pronti, via. Potenza in vantaggio al 5’ con Gigi Cuppone.

Potenza galvanizzato blocca le ripartenze dei padroni di casa sulla trequarti di centrocampo con una perfetta manovra a giro sulle corsie esterne. Potenza che in due occasioni ha la possibilità di raddoppiare ma l’esito non è di quelli più felici. Ci provano a turno Coccia, Salvemini, Ricci e Costa Ferreira ma nelle diverse occasioni le azioni non si concretizzano per poco. Campobasso in alcune circostanze sulla difensiva che non riesce a ripartire soffrendo all’interno della propria retroguardia. Prima dell’intervallo la formazione di Cudini a un passo dal pareggio con il tentativo di Di Francesco che ha costretto il portiere ospite Greco a timbrare il cartellino e a rifugiarsi in calcio d’angolo per abbassare la saracinesca. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio dei Lucani. Seconda frazione con il Potenza in avanti, Campobasso che blocca bene le iniziative lucane e riparte sulle corsie laterali per cercare di pareggiare i conti. Ma è il Potenza ancora a sfiorare il raddoppio con Cuppone che manca l’appuntamento con la doppietta, Zamarion questa volta fa buona guardia in mezzo ai pali. Campobasso che non ci sta e cerca a tutti i costi la via della parità che arriva al 70’ a sorpresa con Bolsius. Dopo il pareggio la partita si trascina stancamente verso la fine con poche azioni da annotare. Finisce in parità una partita utile per una giusta passerella tra due formazioni che hanno cercato e meritato la salvezza.

CAMPOBASSO- POTENZA 1-1

CAMPOBASSO: Zamarion, Nacci (14' st Giunta), Menna, Dalmazzi, Ladu, Rossetti, Pace, Di Francesco (14' st Bolsius), Canedllori, Liguori, Fabriani. A disposizione: Coco, Sbardella, Vanzan, Bontà, Emmausso, Martino, Tenkorang, Lombari, Merkaj. Allenatore: Mirko Cudini

POTENZA: Greco, Cargnelutti (17' st Carbone), Coccia, Romero (17' st Genzano), Ricci, Costa Ferreira, Salvemini, Matino, Cuppone, Buchicchio (26' st Zenuni), Sepe. A disposizione: Marcone, Uva, Bucolo, Sandri, Gigli, Nigro, Volturno, Zagaria, Guaita. Allenatore: Pasquale Arleo.

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa ( Andrea Cecchi di Roma 1 - Francesco Tagliaferri di Faenza)

Marcatori: 5' ptCuppone (P), 70’Bolsius (C)

Note: ammoniti: Cargnelutti (P) - Liguori, Pace (C). Angoli 6-1. Recupero: 1' pt. 6’ st.

Oreste Roberto Lanza