Un finale di campionato per il Picerno che ha realizzato numeri importanti

Nelle rispettive conferenze stampe il mister del Taranto Laterza, ha detto: “Il Picerno è una squadra organizzata che con Colucci ha cambiato mentalità. Vogliamo terminare la stagione con un risultato positivo". Dall’altra parte l’allenatore del Picerno ha dichiarato: "Il Taranto all'andata mi ha impressionato, è una squadra organizzata. Sarà una gara da affrontare con il massimo impegno, come fatto con le precedenti. I ragazzi faranno una bella partita". Un finale di campionato per i lucani che hanno realizzato numeri importanti. Nel Picerno ben otto assenti: Albadoro, Albertazzi, Vivacqua, Guerra, Alcides Dias, oltre agli squalificati Parigi e Pitarresi. Picerno con il solito 4-4-2. Pronti, via. Picerno che parte subito forte provando a cogliere di sorpresa i tarantini con una conclusione di Esposito al 5’. Al 18’ il Picerno sfiora il vantaggio: Ferrani che svetta di testa su angolo di Dettori mettendo di pochissimo fuori. Poco dopo il Taranto va in vantaggio le lancette dell’orologio segnano il 19’:Giovinco ben servito da Versienti, realizza con un piatto sotto l'incrocio. Partita che si accende con i lucani che cercano il pareggio senza concretizzare le azioni impostate.

Ma al 33’ il Picerno raggiunge la parità: errore di Turi che mette De Cristofaro nelle condizioni di ribadire solo in rete. Al 44’ c’è un’azione pericolosa del Taranto di Cannavaro con parata di Viscovo. Al 46’ c’è l’ammonizione del tarantino Ferrara e poi tutti negli spogliatoi con il risultato di parità. Seconda frazione di gioco con la sorpresa del vantaggio del Picerno. Al 59’ gran calcio di punizione di Reginaldo che si infila alla sinistra di Loliva. Al 65’ l’allenatore del Taranto Laterza mette in campo Manneh, Tommasini e Santarpia al posto di Saraniti, Turi e Falcone. La mossa si rivela azzeccata perché al74’ arriva il pareggio per gli jonici: Santarpia approfitta di un errore di Finizio e va a realizzare il pareggio. Reagisce il Picerno un minuto dopo con Dettori che si libera grazie ad un errore di Cannavaro con conclusione con palla di poco fuori. Poi la partita si avvia verso la fine con un risultato di parità tutto sommato giusto. Taranto salvo e Picerno a giocarsi i play off come tributo per l’ottimo risultato raggiunto.

PICERNO – TARANTO 2-2

PICERNO (4-4-2): 22 Viscovo; 99 Setola, 4 Ferrani, 28 De Franco, 2 Finizio; 8 De Cristofaro (82' 80 Di Dio), 7 D'Angelo (79' 30 De Ciancio), 14 Dettori, 20 Senesi; 19 Reginaldo (79' Carrà), 11 Esposito (79' 17 Gerardi). A disp.: 12 Summa, 3 Vanacore, 6 Allegretto, 18 Garcia, 75 Viviani. All.: Colucci.

TARANTO (4-2-3-1): 1 Loliva; 18 Turi, 6 Riccardi, 23 Benassai, 3 Ferrara; 21 Di Gennaro, 20 Labriola (27' 88 Cannavaro); 27 Versienti, 32 Giovinco (87' Maiorino), 10 Falcone; 9 Saraniti. A disp.: 12 Antonino, 17 Granata, 24 Visconti, 72 Mastromonaco, 97 De Maria. All.: Laterza.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri ( Michele Somma di Castellammare di Stabia e Antonio Marco Vitale di Ancona)

Marcatori: 19' Giovinco (T), 33' De Cristofaro (P), 59' Reginaldo (P), 74' Santarpia (T))

Note: Ammoniti: De Franco (P), Senesi (P), Ferrara (T), Riccardi (T Recupero pt 3', st 4'. Angoli 5-7.

Oreste Roberto Lanza