Previsto nella settima tappa in arrivo da Diamante nel capoluogo lucano dopo 196 km

Per la quattordicesima volta, e a distanza di 21 anni dall'ultima, il 13 maggio una frazione del Giro d'Italia si concluderà a Potenza. La settima frazione della corsa in rosa partirà da Diamante in provincia di Cosenza e dopo un percorso lungo 196 chilometri ed un dislivello di 4.510 metri, arriverà nel capoluogo lucano, dove è previsto un circuito cittadino di undici chilometri.

I dettagli della tappa sono stati illustrati nel Palazzo della cultura di Potenza nel corso di un incontro con i giornalisti al quale hanno partecipato l'assessore regionale allo sport, Alessandro Galella, l'assessore allo sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi e il dirigente del Comune, Giuseppe Romaniello. Insieme a loro c'erano anche il conduttore televisivo di "Linea verde", Peppone Calabrese e il presidente del Comitato regionale della federazione ciclistica, Vincenzo Sileo, che con il giornalista de "Il Mattino", Gianni Molinari, sono tra i componenti del Comitato tappa.