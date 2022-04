Una vittoria importante che da morale in vista anche del prossimo impegno casalingo

Terza vittoria consecutiva per l’Academy, che coglie altri due preziosi punti esterni anche nella prima gara del girone di ritorno della Fase Promozione. I ragazzi di Vincenzo Bochicchio passano 78-62 sul parquet della giovane Napoli Academy e proseguono la corsa al secondo posto in classifica, al termine di una sfida ben più complicata di quanto il risultato finale non dica e risolta solo grazie ad un eccellente ultimo quarto. Dopo un buon inizio (0-8) Riverol e compagni perdono un po’ di fluidità, ma trascinati da un grande Pace già a quota 14, inclusa una schiacciata in contropiede dopo aver recuperato palla, toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (23-34) nonostante Magusar abbia abbandonato la contesa senza più rientrare già al sesto minuto per un problema muscolare. I giovani padroni di casa, tuttavia, non si disuniscono, difendono con aggressività e trovano più facilmente la via del canestro, mentre dopo lo sloveno anche Peppe Pace deve lasciare il parquet per un colpo al gomito a seguito di caduta su fortuita spinta di un avversario a rimbalzo.

Le rotazioni si accorciano e la partita diventa più complicata, zona in difesa e presidio del pitturato (ottimo il secondo tempo di Cicivé, chiuderà con 16 punti e 8 rimbalzi) consentono però all’Academy di riprendere il comando delle operazioni, innanzitutto con due delle cinque triple di Riverol a cavallo di inizio ultimo quarto (47-54). Il nativo delle Canarie – anche 9 rimbalzi nello scout - si ripete un altro paio di volte, ben imbeccato da Cicivè dall’arco e allora il vantaggio può dilatarsi fino al 56-73 con ancora due giri di lancette sul cronometro, in attesa che la sirena finale sancisca il secondo successo esterno consecutivo dei potentini, ora anche matematicamente sicuri della qualificazione ai playoff – promozione. Mercoledì 27 si torna al PalaPergola, avversario un mai domo Parete già capace di infliggere un sonoro dispiacere a Ciambrone e compagni nella gara di un girone fa.

Napoli Basket Academy – Academy Basket Potenza 62-78 (18-16; 33-36; 47-51)

Napoli Basket Academy: D’Antuono 12, Matera 5, Mansi, Sinagra 7, De Salsi, Coralic 14, Sbaragli 2, Di Palma 5, Cannavina, Lanni 2, Stentardo 12. All. Scotto di Luzio.

Academy Basket Potenza: Marchese ne, Pace 19, Mazzarelli 2, Cuccarese 4, Guzzon 8, Leone 3, Cicivè 16, Bakayoko, Ciambrone 5, Magusar 2, Serra, Riverol 19. All. Bochicchio, Ass. Carta.

Arbitri: Gensini di Cercola e De Risi di Santa Maria La Carità.