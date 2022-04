Send by email

Una vittoria schiacciante contro la New Basket 99 Lecce

La Virtus vince ancora tra gli applausi dei tifosi in trasferta a Lecce insieme alla squadra materana. In vantaggio fin dall’inizio della partita la Virtus Matera porta a casa con orgoglio un’altra importantissima vittoria dei play off.

New Basket 99 Lecce - Virtus Matera Group 60-88

Parziali: 7-21; 24-27;14-20;15-20.

Progressivi : 7-21, 31-48, 45-68, 60-88.

ASD New BK 99 Lecce: De Carlo 9, Petracca, Buscicchio 9, Mannarini, Scarano 3, Antonaci 5, Renna 13, Gigli 13, Gazma, Sportillo 3, Marra 5. All. Scarpa.

Virtus Matera: Pesic 28, Bensons 23, Bianchi 3, De mola 13, D'Ercole 7, Suraci 8, Spada 2, Castoro 2, Petralla 2,Cifarelli,Paternoster,Aresta. All. Conterosito, Di Caro.

Arbitri: Marseglia, Urso.

Silvia Silvestri