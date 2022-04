La formazione di Bergamo mostra tutta la sua superiorità contro un'ottima Lagonegro

Non basta la determinazione e la grinta per il Lagonegro che deve arrendersi agli avversari del Bergamo. La Cave del Sole Lagonegro sul parquet del Palasport di Villa D’Agri mette in difficoltà Bergamo, ma non può che cedere nel finale di gara 2 alla capolista incontrastata del torneo. La formazione di Bergamo mostra tutta la sua superiorità ed è brava a ribaltare quando Lagonegro prende coraggio e vuol dire la sua. E così la fa nel terzo set quando sembrava che i lagonegresi potessero rimettersi in carreggiata, avendo condotto il set.

Ma dopo il pareggio del 20mo punto a firma Padura Diaz, ancora miglior realizzatore della gara come lo era stato nella prima, l’Agnelli sfrutta il servizio di Terpin sempre preciso e cinica e mettendo in difficoltà la ricezione avversaria riesce a dare ai suoi la certezza di chiudere la gara e incamminarsi verso la semifinale play off. Un’ottima vetrina comunque per la formazione di Mister Barbiero che ha comunque tentato l’impresa, ben figurando nonostante che la differenza tecnica tra le due formazioni fosse chiaramente diverso. Si chiude così la stagione della Cave del Sole che dopo un’annata importante ha portato un buon risultato conquistando per la prima volta in 6 anni di A2, la qualificazione ai play off.

Cave del Sole Lagonegro - Agnelli Tipiesse Bergamo 0-3

Cave del Sole Lagonegro: Biasotto 1, Argenta 9, El Moudden (L), Hoffer (L), Pistolesi 1, Di Silvestre 12, Bonola 3, Milan 16, Maziarz 4, Armenante. All. Barbiero

Agnelli Tipiesse Bergamo: Padura 14, Mancin, Cioffi, Ceccato, Abosinetti, D’Amico (L), Cargioli (7), Finoli 6, Baldi, Terpin 11, Pierotti 7, De Luca , Larizza 11. All. Graziosi.

Lagonegro: 8 muri, 4 Ace, 10 Errori in battuta, 40%Attacco, 48% (36%) Ricezione.

Bergamo: 11 muri, 3 ace, 9 errori in battuta, 55% attacco, 60%(42%) Ricezione.

Arbitri: Selmi- Mesiano.

22-25, 17-25, 21-25 0-3.