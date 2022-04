Presentazione delle tappe di GiroVigando e del Campionato Italiano di Beach Sprint di Barletta 2022

Si è svolto a Bari la Expolevante 2022, cinque giorni dedicati al tempo libero, allo sport e alla smart mobility. Lo Sport è stato il grande protagonista con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia. Da quelle amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Nel corso degli eventi è avvenuta la presentazione delle tappe di GiroVigando e del Campionato Italiano di Beach Sprint di Barletta 2022, con la presentazione del progetto “Costal Rowing tra turismo, enogastronomia e agonismo”.

In tutto questo non poteva mancare il lago di Monte Cotugno di Senise, che è stato candidato come bacino idrico e centro sportivo nazionale per ospitare gare di canottaggio. Presenti il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo, che è intervenuto nel corso della manifestazione e il vice sindaco Giuseppe Rossi. Nel corso della manifestazione è emerso l’impegno del presidente Giuseppe Abbagnale sulla proposta del sindaco di Senise, di candidare il bacino di Monte Cotugno a struttura di livello nazionale attraverso un protocollo tra la Federazione Nazionale di canottaggio, il comitato Puglia e Basilicata e il comune di Senise da presentare alla Regione Basilicata. Si attendono adesso gli sviluppi di questa importante iniziativa.