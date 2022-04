L'annuncio è arrivato stamani nel corso di una conferenza stampa indetta dalla società

Dopo cinque anni Salvatore Caiata lascia la presidenza del Potenza calcio, formazione che milita nel campionato di Lega Pro e che quest'anno si è salvato evitando i playout. L'annuncio è arrivato stamani nel corso di una conferenza stampa indetta dalla società allo stadio Viviani.Ringraziamenti per tutti e per coloro che hanno contribuito in questi cinque anni a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Ricordiamo che Caiata aveva acquisito le quote di maggioranza della società rossoblù nel luglio 2017. "170 calciatori tesserati nell'arco dei cinque anni e formato quasi 400 atleti", Caiata lo dice con soddisfazione e grande orgoglio, ed aggiunge: "In questi anni la nostra società non ha mai avuto problemi federali: io resto comunque a disposizione di chi prenderà in mano le redini del Potenza. E in questo senso - ha continuato - mi auguro che la città voglia contribuire all'azione dell'associazione Potenza 1919". Insomma numeri importanti per una gestione che si conclude nella giornata odierna. Adesso che futuro avrà il Potenza calcio? Staremo a vedere.

