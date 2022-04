Send by email

Nella gara valevole per l’ottava giornata mantenuta l'imbattibilità interna

Quarta vittoria in fila per l'Academy, che conserva l'imbattibilità interna stagionale superando Parete nel turno infrasettimanale al PalaPergola. Pur senza Magusar e Pace (tra gli ospiti out Carbone e Federici), i potentini approcciano subito con grande concentrazione la partita e la incanalano sui binari giusti sostanzialmente già nel primo quarto (28-11).

Tutti a segno, inclusi il neolaureato Leone ed il rientrante Muscillo (prima partita nel 2022), gli undici atleti schierati da coach Bochicchio sul parquet, con primi punti stagionali - una tripla - anche per Bakayoko, mentre sul fronte opposto é il solito Palma (25) il principale faro offensivo. Sabato alle 16.30 Academy di nuovo in campo: in calendario l'insidiosa trasferta di Ischia.

Academy Basket Potenza - Polisportiva Basket Parete 87-68 (28-11; 45-27; 69-49)

Academy: Pace, Mazzarelli 2, Cuccarese 14, Guzzon 9, Leone 4, Cicivé 19, Bakayoko 3, Muscillo 4, Ciambrone 9, Riverol 22, Serra 1. All. Bochicchio, Ass. Carta

Polisportiva Basket Parete: Fiore 3, Palma 25, Di Febbraio 7, Gianfrancesco 13, Scafuto 5, Scalera 15, Pagano, Tito, Benchinoun. All. Caliendo

Arbitri: Mezzacapo di Caserta e Moriello di Marcianise.