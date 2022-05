I Materani vincono contro il San Cataldo grazie alla doppietta di Grittani

Festeggia il Città dei Sassi di Matera che si aggiudica il trofeo “Mauro Tartaglia” di Promozione Lucana, battendo il San Cataldo. La gara disputata al Corona di Rionero in Vulture ha visto festeggiare al termine dei novanta minuti di gioco la formazione di mister Fontana grazie alla doppietta di Grittani.

Le reti siglate al 38' e ad inizio secondo tempo al 10' per la doppietta personale di Grittani. Una vittoria che porta entusiasmo in tutto l'ambiente in vista anche dello spareggio per la promozione in Serie D in programma domenica 22 maggio contro il Tricarico.

Matera Città dei Sassi-San Cataldo 2-0

MATERA CITTA' dei SASSI: Puttim Cunha, Amandonico, Tamborra, Ugone, Giasi, Varisco, Colamonaco (dal 19 s.t. Dilerma), Di Cuia, Serralvo Gomez, Grittani (dal 26′ s.t. Ninivaggi), Angelastri (dal 34’s.t. Zocco). A disposizione (Tedesco, Palmisano, Garcia Oliveira, Ferraz De Souza, Bella Barry, Panarella). All. Fontana

SAN CATALDO: Della Croce R., Summa (dal 24 s.t. Cataldo S.), Ferrara, Cocina, Marsico, Villano, Telesca (dal 13’s.t. Troiano), Nardiello (dal 39’s.t. Carlucci A.), D’Andrea (dal 24’s.t. Carlucci C.), Vaccaro, Sabato V. A disposizione (Della Croce D., Sabato R., Santarsiero, Mecca, Sabato G.). All. Sabato V.

ARBITRO: Labanca sezione di Potenza. Assistenti: Marchese e Iacovino.

Reti: pt 38′ e st 10′ Grittani (M).

NOTE: Espulso: Di Cuia al 43’p.t.; Ammoniti: Grittani, Angelastri, Sabato V.