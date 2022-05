Send by email

Successo che consente ai sinnici di restare in seconda posizione. Il Lavello invece lotta per non retrocedere

Le reti di Nole, Croce e De Marco regalano la vittoria al Francavilla. Sinnici che vincono il derby lucano in casa del Lavello, allo stadio "Pisicchio". Tre punti importanti per gli uomini di mister Nicola Ragno che mantengono il secondo posto in classifica con 67 punti. La gara vede la rete del vantaggio del Francavilla che porta la firma di Nolé al 12' del primo tempo, arriva poi il raddoppio ad opera di Croce nella ripresa al 52'.

Nel finale di gara al 90' il Lavello accorcia le distanze con la rete di Marrale, ma nei minuti di recupero arriva il gol di De Marco che chiude la gara sul definitivo 1-3. Per il Lavello, che adesso è a quota 42 punti, una sconfitta pesante, che manda i gialloverdi in zona playout in compagnia del Nardò. A fine gara la pesante contestazione dei tifosi di casa contro il presidente e la società.

Claudio Sole