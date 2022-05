Una vittoria, la quinta consecutiva che porta entusiasmo alla squadra

Strepitosa partita quella conquistata in casa dalla Virtus Matera presso il campo del Palasassi contro la squadra All Star Francavilla. In vantaggio fin da subito, la squadra materana ha portato a casa la quinta vittoria con una cifra tonda da far invidia.

La professionalità, la carica e l’entusiasmo dell’intero team ha dato i frutti sperati. Grande vittoria, con tanto di dedica a tutte le mamme ed ai numerosi sostenitori presenti sugli spalti.

Virtus Matera Group - All Star Francavilla 100-71

Parziali: 22-19; 46-30; 70-45;

Virtus Matera: Nesman Ibanez 8, D'Ercole 6, Castoro 10, Spada 3, Cifarelli, Paparcone, Suraci 12, Pesic 14, Alecci 5, Stano 14, Bensons 16, De Mola 12

Allenatori: Conterosito - Dicaro.

Francavilla: Ciciriello 2, Donno 10, Alberti 13, Musaró, Pezzuto 4, D'Amicis 6, Panzera, Mione 12, Cimenes, Russo 4

Allenatori: Pezzuto - Andriulo.

Arbitri: Settembre-Carulli.

Silvia Silvestri