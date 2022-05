Send by email

L'annuncio è arrivato dalla società, guidava la squadra dal mese di novembre del 2021

Leonardo Colucci lascia il Picerno calcio. Il prossimo 30 giugno “si interromperà il rapporto di lavoro” fra il Picerno (Serie C, girone C) e Leonardo Colucci, che ha allenato la squadra dal 15 novembre scorso. Lo ha annunciato la società lucana, precisando che, oltre al tecnico, lascerà Picerno anche il suo staff: A loro il presidente e il direttore generale, Donato Curcio e Vincenzo Greco, hanno augurato “le migliori fortune sportive e professionali”.

Il Picerno ha chiuso la stagione al decimo posto in classifica, con 50 punti, venendo eliminato al primo turno dei play-off dal Monopoli: all’arrivo di Colucci era al tredicesimo posto, con 16 punti. Una stagione che ha visto il tecnico foggiano togliersi parecchie soddisfazioni, con dei risulati ottenuti in modo abbastanza soddisfacente. Gli auguri da parte della nostra redazione per una carriera ricca di successi su altre panchine.