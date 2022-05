Un successo storico che proietta i sinnici al secondo posto in classifica e ai play off

Grazie ad una gran rete di De Marco il Francavilla batte il Bitonto e si aggiudica matematicamente il secondo posto in classifica con l'accesso ai play off. Una gara giocata sotto un caldo afoso e che ha visto i ragazzi di mister Nicola Ragno grintosi e concentrati per raggiungere l'obiettivo finale della vittoria. La rete del vantaggio arriva al 18' con De Marco che servito al limite, si libera abilmente di due avversari entra in area e con un preciso tiro beffa il portiere. Grande festa sugli spalti per il goal dell'idolo di casa.

Nella ripresa Francavilla vicino al doppio vantaggio, l'arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di Addae su Nolé, Cannizzaro abbassa la saracinesca parando il rigore calciato da Melillo e sulla respinta è bravo a respingere il tentativo di Polichetti. Gli ospiti all’81’ restano in dieci uomini: secondo giallo a Lanzolla ed espulsione per un fallo di trattenuta ai danni di uno scatenato De Marco.

Si arriva alla fine, cinque minuti di recupero ed occasionissima per il Bitonto, con Manzo che di testa spreca. Al triplice fischio finale festeggia il Francavilla, che con questo successo chiude al secondo posto in classifica ed affronterà i playoff col vantaggio del fattore campo. Domenica ultima di campionato con i sinnici impegnati sul campo della Mariglianese.

FRANCAVILLA – BITONTO 1–0

FRANCAVILLA: Prisco, Cristallo, Nicolao, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo (43’ st Cabella), Petruccetti (43’ st Langone), Polichetti (39’ st Antonacci), Nolè (c) (31’ st Gentile), De Marco (46’ st Navarro).

A disp.: Daniele, Lazic, Tribuno, Vaughn. All. Ragno.

BITONTO: Cannizzaro, Petta (30’ st Manzo), Lanzolla, Biason (c) (34’ pt Radicchio, 34’ st Lacassia), Taurino, D’Anna, Riccardi (7’ st Lattanzio), Piarulli (34’ st Iadaresta), Stasi, Santoro, Addae. A disp.: Figliola, Mariani, Guarnaccia, Palumbo. All. Potenza.

Arbitro: Angelillo (Nola). Assistenti: Celestino (Reggio Calabria) e Gigliotti (Lamezia Terme).

RETE: 18’ De Marco.

NOTE: Ammoniti: Melillo, Ganci, Langone (F), Lanzolla, Piarulli, Addae, Iadaresta (B).

Espulsi: Lanzolla (B) al 36’ st per doppia ammonizione

Rec. 2'pt, 5'st.

CLASSIFICA

Audace Cerignola 82*

Francavilla 70

Bitonto 65

Fasano 62

Casertana 55

Nocerina 55

Gravina 53

Sorrento 52

Nola 51

Molfetta 48

Team Altamura 47

Mariglianese 46

Brindisi 46*

Casarano 44

Lavello 42

Nardò 42

Rotonda 42 (-8)

San Giorgio 38

Bisceglie 36

Virtus Matino 30

*una gara in meno

Claudio Sole