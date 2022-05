Dopo lo svantaggio inziale i ragazzi di mister Ragno rimontano e portano a casa la vittoria



Grande risultato per la Fc Francavilla che batte sul terreno amico la Nocerina per 2-1 e vola nella finale dei play off del campionato di Serie D. Al minuto 5' ci provano subito i padroni di casa con Croce che ci prova di testa ma trova la deviazione di Venditti in angolo. Sul corner seguente è Ferrante di testa a provarci, ma trova sempre l’estremo difensore molosso a bloccare il pallone. Poco dopo Dammacco ha un occasione al tu per tu col portiere, il suo tiro termina fuori. Al 18′ Talamo prova un azione personale ma riesce a guadagnare solo l’angolo. Sugli sviluppi del corner la palla termina fuori. Al 30′ Talamo viene atterrato in area ma per l’arbitro si può giocare, tre minuti dopo sempre Talamo ci prova di testa ma non inquadra lo specchio di poco. Al 35′ i sinnici si rendono pericolosi e sono anche vicini al vantaggio, Nolè ci prova con un gran tiro fulminando Venditti che resta immobile e segue la palla con lo sguardo che termina di poco al lato. Al 39′ arriva il vantaggio della Nocerina: Vecchione tira ma la palla è debole raccoglie un compagno che poi serve Esposito che con un gran tiro insacca.

Il primo tempo non regala altre emozioni e termina con il vantaggio degli ospiti per una rete a zero. Nella ripresa il Francavilla appare più deciso e concentrato. Però sono subito gli ospiti a rendersi pericolosi, al 48′ Talamo ci prova e colpisce l’incrocio dei pali. Due minuti dopo Garofalo ci prova su punizione ma trova una parata fenomenale del portiere del Francavilla. Al 55′ è ancora Talamo a provarci dove c’è un salvataggio sulla linea. Al 56′ si fanno rivedere i padroni di casa in contropiede, Venditti controlla la situazione. Dieci minuti dopo arriva il pareggio del Francavilla. Nolè crossa, Venditti clamorosamente sbaglia e fa autogol. Al 65′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa. Cross per Croce che sfrutta una disattenzione difensiva e insacca.

Poco dopo viene espulso Garofalo per proteste. All’87’ viene espulso Spica per proteste, due minuti dopo Croce salta Donida e cerca un tiro a giro, la palla colpisce l’incrocio dei pali. Nel finale di gara il Francavilla va ancora vicino alla rete con un tiro di Croce che colpisce l'incrocio dei pali. Il match si conclude dopo sette minuti di recupero. Il Francavilla vince e va in finale e domenica ospiterà il Bitonto che ha superato in casa il Città di Fasano per 2-1.

FC FRANCAVILLA - NOCERINA 2-1

FC FRANCAVILLA: Prisco; Cristallo, Nicolao, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo, Petruccetti, Polichetti, Nole, Croce. A disp.: Daniele, Navarro, Di Ronza, Cabella, Langone, Vaughn, Gentile, De Marco, Antonacci. All.: Nicola Ragno.

NOCERINA: Venditti; Menichino, Bruno, Donida, Garofalo; Esposito, Vecchione, Chietti, Cuomo; Talamo, Dammacco. A disp.: Sicignano; Sellitti, Mancino, Scrugli, Saporito. De Martino, Riccio, Villani, Palmieri. Allenatore: Agostino Spica.

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero.

Marcatori: 39′ Esposito, 61′ aut. Venditti, 65′ Croce

NOTE: Ammonizioni: Vecchione, Ferrante, Gentile, Petruccetti. Espulsioni: Garofalo, Spica (allenatore).

Rec.: 2'pt, 7'st.

Claudio Sole