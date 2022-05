Il 23enne della Uae stacca tutti sul Pordoi e poi si difende sull’ultima salita

La Marmolada sorride ad Alessandro Covi e regala una fetta di Giro d’Italia all’australiano Jai Hindley. Il 23enne è il quarto vincitore di tappa italiano in questo Giro dopo i colpi di Dainese, Oldani e Ciccone. Il corridore dell’Uae Emirates è tornato al successo dopo un avvio di stagione che lo aveva visto conquistare la Vuelta Murcia e una tappa alla Vuelta Andalucia, oltre a un terzo posto al Trofeo Laigueglia. Nell’ultima tappa di montagna (Belluno-Marmolada di 168 km) Covi è entrato nella fuga a 15 di giornata prima di salutare la compagnia sul Pordoi - con i suoi 2239 metri è la Cima Coppi di questo Giro - e di difendersi sulla Marmolada dal ritorno prepotente di Novak (Bahrain Victorius). Terzo Giulio Ciccone (Trek Segafredo).

Gli ultimi chilometri della tappa hanno anche stravolto gli equilibri di classifica. Tra gli uomini in fuga c’era il tedesco Kämna che prima si è fatto sfilare, si è accodato ai big di classifica e poi ha aiutato il compagno di squadra Hindley nell’attacco a 2 km dall’arrivo. Carapaz non ha risposto all’attacco, anzi ha subito il colpo. Sulla sua ruota è rimasto Kämna, mentre lo spagnolo Landa si è fatto staccare per poi rientrare e andare via allo stesso Caparaz nell’ultimo chilometro. La classifica generale dunque, cambia leader prima dell’ultima cronometro di Verona. La maglia rosa è sulle spalle di Jai Hindley, che ora ha 1’25” di vantaggio su Carapaz e 1’51” su Landa. Quarto posto per Nibali a 7’57”.