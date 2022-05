Send by email

Nella prossima settimana è fissata una conferenza stampa per i dettagli

Emilio Longo è il nuovo allenatore dell’AZ Picerno per la stagione calcistica 2022/2023. Poche righe da parte della società lucana, alla luce dell’autorizzazione rilasciata dall’Unione Sportiva Folgore Caratese, società a cui l’allenatore risulta legato fino al primo di luglio, per annunciare l’arrivo del salernitano Longo ritenuto da più parti un continuatore del progetto Zeman. Professionista, riconosciuto lavoratore che prima dell’incarico alla Caratese aveva svolto il lavoro da procuratore. Una carriera di tutto rispetto: 2015/17 Cavese (serie D), 2014/15 Livorno (Serie B) – vice allenatore, 2013/14 San Severo (serie D), 2012/13 Battipagliese (serie D), 2011/12 Serre Alburni (Serie D) 2010/11 Aurora Pro Patria (2^ divisione) vice-allenatore, 2009/10 Turris (serie D) 2007/09 Gelbison (serie D).

Tatticamente amante del 4-3-3 che ha da sempre utilizzando in tutte le squadre che ha allenato. La sua con il Picerno è la seconda apparizione in Lucania dopo aver allenato nell’anno 2004/2005 il Ferrandina Calcio. Tutti i dettagli di questa decisione da parte della squadra del Presidente Curcio si conosceranno attraverso la conferenza stampa convocata per la prossima settimana.

Oreste Roberto Lanza