L'annuncio arriva dall'ex presidente Salvatore Caiata attraverso un post su Facebook

Il Potenza calcio ha una nuova proprietà con un nuovo presidente, si tratta di Donato Macchia. L'ex Patron Salvatore Caiata da tempo ormai parlava di cedere il suo Potenza, e così è stato. “Da oggi il Potenza Calcio Official ha un nuovo grande Presidente, Donato Macchia. Io sono il suo primo tifoso. Sicuro che la sua forza, la sua capacità , la sua visione ci porteranno dove non siamo ancora arrivati”. Lo annuncia in un post su Facebook l’ormai ex Presidente Salvatore Caiata.

“E’ stata per me una grande soddisfazione dopo aver preso cinque anni fa una società che aveva solo dei tifosi eccezionali e un bel pò di debiti cederla negli uffici romani della DLA Piper, un colosso mondiale , che ne ha attestato la correttezza gestionale e la grande professionalità del futuro Presidente. Un ringraziamento – scrive ancora Caiata – va a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi cinque anni ma un plauso speciale va a Enzo Summa che con la sua grande capacità professionale ha permesso al potenza di navigare in acque tranquille e di ricevere un plauso da un advisor internazionale . U Putenz e’ semb nu squadrone”.