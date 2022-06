Send by email

Soddisfazione del Presidente Borraccio, secondo posto categoria calcio A 7 e primo posto categoria Calcio A 5

Un avvenimento sportivo di grande valenza agonistica la presenza della Polisportiva San Giovanni Bosco di Marconia di Pisticci ai campionati nazionali dell’Unione Sportiva Acli 2022. Una grande festa di piazza che ha dato inizio alle prime attività sportive: convegno medico-scientifico, seminari e sessioni formative dei progetti nazionali, campionati di Calcio, Pallavolo, Sport Integrato. Poi subito ai campionati di calcio che ha visto la Polisportiva San Giovanni Bosco di Marconia ottenere risultati importanti e di grande rilievo nazionale: secondo posto categoria calcio A 7 e primo posto categoria Calcio A 5. Un gruppo di giovani con la voglia di crescere, motivati con grande dedizione da tutto lo staff tecnico e societario. I risultati non sono mancati anche in questo finale di stagione: la vittoria ultima, appena il 28 maggio scorso, sul Salandra confermandosi tra le migliori squadre del campionato per gioco e soprattutto correttezza ed educazione.

Un appuntamento quello pesarese, dunque, conclusosi con una grande standing ovation. Grande la soddisfazione da parte del Presidente Domenico Borraccio che da anni guida l’associazione: “orgoglioso ed onorato di essere il Presidente di una grande famiglia che condivide traguardi ed aspettative con cui vengono elaborato una corretta programmazione di crescita per tutti”. Una crescita che ha interessato soprattutto l’aspetto tecnico curato da mister Morganti: “sono giusti frutti di un lavoro frutto di impegno e dedizione di tutti che a vario titolo lavorano per la crescita sportiva ed umana dei ragazzi e alle famiglie che ci sostengono e ci supportano”.

Oreste Roberto Lanza